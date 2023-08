Sem troca, James Harden dispara contra GM do 76ers: “É um mentiroso”

Imaginava-se que a novela chegaria ao fim. Mas não. No sábado (12), o Philadelphia 76ers encerrou qualquer possibilidade de troca para James Harden. No entanto, dois dias após o anúncio, o astro não mediu palavras contra o presidente da franquia Daryl Morey. Em um evento na China, o armador acusou o dirigente de mentiroso e garantiu que não fará parte da mesma organização que ele.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte. Vou repetir. Daryl Morey é um mentiroso. Eu nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte”, disparou o veterano.

A gota d’água para James Harden foi justamente o 76ers encerrar acordos de troca. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, a franquia quer que o titular retorne à equipe em 2023/24. Isso, portanto, contraria sua vontade de deixar o time. Aliás, o desejo não é segredo para ninguém.

Logo na abertura da agência livre, o jogador de 33 anos aceitou sua opção no contrato, mas deixou claro que a intenção era ser negociado. Desde então, o Sixers buscou alternativas. O principal destino seria o Los Angeles Clippers. Tanto a franquia da Califórnia, quanto Harden viam com bons olhos a união.

Entretanto, a negociação não avançou. O Clippers colocou empecilhos nos altos pedidos de Philadelphia e o tempo passou. Agora, a pouco menos de três meses para o início da temporada regular da NBA, o 76ers optou por manter o armador.

A relação de Harden com Daryl Morel, então, se desgastou. Amigos de longa data, desde os tempos de Houston Rockets, o carinho se foi. Segundo a ESPN, um dos principais fatores para o atrito foi a questão contratual. O dirigente não ofereceu um contrato máximo de longo prazo ao veterano.

Além disso, o atleta não gostou das dificuldades impostas nas conversas com o Clippers. Para fechar, após a sequência de fatos que desagradou Harden, a decisão final seria para ele se juntar ao elenco nos treinos de pré-temporada. Isso porque, na visão da franquia, manter o camisa 1 ao lado de Joel Embiid seria uma chance clara de brigar pelo título.

No entanto, antes mesmo de Harden vir a público e chamar Morey de mentiroso, Sam Amick, do site The Athletic, tinha revelado que o jogador não se juntaria ao time.

Apesar de seu polêmico histórico, Harden cumpriu todas as promessas que fez ao Sixers. Primeiro, aceitou receber menos. Depois, ajudou Joel Embiid a conquistar seu prêmio de MVP. Por mais que exista toda controvérsia em relação ao seu comportamento fora das quadras, ele não deixou de produzir.

Muito pelo contrário, aliás. Nos oito jogos antes da troca para o Nets, ele registrou médias de 24.8 pontos, 10.4 assistências e 5.1 rebotes pelo Rockets.

James Harden: “Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of. Let me say that again: Daryl Morey is a liar and I will never be a part of an organization that he’s a part of.” pic.twitter.com/AmHJ0WwbF2

