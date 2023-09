Jason Kidd volta atrás e pode ter calouro como pivô titular do Mavericks

O Dallas Mavericks saiu do draft desse ano com dois novatos de primeira rodada, mas aspirações competitivas imediatas. Por isso, a princípio, escalar um deles no quinteto inicial estava fora de cogitação. No entanto, esse plano mudou de forma radical. O treinador Jason Kidd sinalizou que o calouro Dereck Lively pode ser o novo favorito para ser pivô titular do Mavericks.

“A vaga de titular no garrafão está aberta para disputa. Eu planejo testar, então, Dereck na posição para ver o que acontece. Os nossos novatos tiveram avanços recentes e, por isso, diria que essa chance aumentou. Aliás, conversei com Nico [Harrison, gerente-geral] sobre começar com Dereck ao lado de Luka Doncic, Kyrie Irving e Grant Williams”, revelou o técnico.

O Mavericks gerou expectativas ao selecionar Lively com a 12ª escolha do último recrutamento. Mas, logo depois, informações vindas do time apontavam que ele não seria titular. O próprio Kidd chegou a dizer que colocá-lo na equipe inicial, a priori, não era a sua intenção. Mas o seu esforço na offseason, assim como o de Olivier-Maxence Prosper, fez com que revisse a questão.

“Eles fizeram tudo o que pedimos e só melhoraram a cada semana, então estou animado com ambos. Dereck e Olivier vão jogar muitos minutos na temporada. Existe a chance de ambos começarem em quadra, certamente. Ainda não posso garantir nada, mas quero testá-los com os nossos titulares bem cedo no nosso período de preparação. Vamos ver como lidam com isso”, contou o ex-atleta.

Objetivo

A posição de pivô titular é um problema para o Mavericks e limita a competitividade do time. Foi o único time que pegou menos de 40 rebotes por jogo, por exemplo, na última temporada. A contratação de JaVale McGee deveria resolver a questão, mas foi um fiasco e o veterano já foi dispensado. Por isso, em entrevista em agosto, Lively admitiu que via caminho aberto para ser titular cedo na carreira.

“Ser titular é algo que tenho entre os meus objetivos, antes de tudo. Sei que ainda não estou nesse nível, mas sinto que fico mais próximo a cada dia. Cada treino vai colocar-me mais perto disso. Isso significa que só tenho que seguir trabalhando e melhorar que a minha chance vai chegar. E, assim que aparecer, vou tirar vantagem ao máximo”, garantiu o jovem jogador.

Lively, no entanto, sempre compreendeu que ser uma escolha de loteria de draft não lhe trazia garantias. Qualquer privilégio exige, antes de tudo, trabalho. “Não vou dizer que a vaga é minha porque ainda não a mereci. Eu nem joguei, afinal, uma partida na NBA. Não tenho entrosamento com ninguém. Mas podem apostar que vou trabalhar nisso”, finalizou o promissor novato.

Batismo de fogo

Muitos técnicos são resistentes a darem minutos para recém-draftados desde o primeiro dia na NBA. Colocar alguém como Lively e Prosper no quinteto inicial, então, está fora de cogitação. No entanto, Kidd pensa diferente. Ele acredita na tese do “batismo de fogo”, para resumir. Só podemos ter certeza de que um calouro pode ser o pivô titular do Mavericks se “atirá-lo aos leões”.

“A minha intenção é ter os dois novatos como titulares em um dos jogos em Abu Dhabi. Então, vamos ver como reagem na prática. Acredito muito nesse tipo de abordagem. Colocar os nossos jovens ao lado dos astros de partida e ver o que acontece diz muito sobre o estágio em que estão. Acima de tudo, ajuda a dizer quem são”, concluiu o integrante do Hall da Fama.

