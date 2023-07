Jaylen Brown assina extensão recorde com Celtics

O ala Jaylen Brown assinou uma extensão contratual recorde com o Boston Celtics, de acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic. Segundo a publicação, o acordo vai render ao atleta cerca de US$304 milhões em salários por cinco temporadas. Ou seja, Brown passa a ser dono do contrato mais caro da história da NBA. Além disso, é o 13º vínculo mais lucrativo dos esportes americanos.

No entanto, o novo contrato, que possui os máximos parâmetros a que Brown era elegível, começará a vigorar apenas em 2025. Na próxima temporada, aliás, o atleta de 26 anos vai receber US$31,8 milhões em salários. Esse valor, aliás, é referente ao último ano do seu atual contrato.

Dessa forma, a extensão prévia não só impedirá que Jaylen Brown teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Celtics até 2029. A renovação do vínculo era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Ainda de acordo com Charania, o contrato é totalmente garantido. Além disso, Brown não terá a opção de deixar o último ano de vínculo. Porém, o ala garantiu uma trade kicker. Ou seja, uma cláusula determina que a franquia deve pagar uma multa milionária caso troque o jogador.

A extensão recorde de Brown com a equipe de Boston não é uma surpresa. Afinal, nunca houve a expectativa de que ele assinasse por menos do que o valor máximo.

As negociações do novo contrato ocorreram, antes de tudo, sem pressa. Os dois lados, aliás, mostravam interesse na extensão após uma temporada de especulações. De acordo com Bobby Manning, da rede CLSN Media, os representantes do jogador e dirigentes do Celtics estiveram reunidos em Las Vegas, durante a Summer League. Ou seja, foi mais uma rodada de negociações, com o martelo sendo batido nesta terça-feira (25).

Por fim, confira abaixo os valores que Jaylen Brown receberá por temporada no Celtics, segundo as projeções do analista da ESPN, Bobby Marks. O detalhe é que o ala não poderá ser trocado pela franquia até julho do ano que vem.

US$52,368 milhões em 2024/25

US$ 56,557 milhões em 2025/26

US$ 60,747 milhões em 2026/27

US$64,936 milhões em 2027/28

US$ 69,126 milhões em 2028/29

Jaylen Brown

Terceira escolha geral do Draft de 2016, Brown já disputou 470 partidas pelo Celtics. Ao lado de Jayson Tatum, é considerado um dos pilares da equipe. Desde a chegada do ala, o time de Boston alcançou quatro finais do Leste e foi vice-campeão da liga em 2022. Nesse período, Brown acumula média de 17,9 pontos, 5,2 rebotes e 2,2 assistências.

Porém, na última temporada, o ala obteve os melhores números da carreira: 26,6 pontos, 6,9 rebotes e 3,5 assistências. Além disso, converteu 49,1% dos arremessos de quadra. Por isso, o duas vezes All-Star foi escolhido para o segundo time ideal da NBA, em 2022/23.

