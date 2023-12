Jayson Tatum comanda e Celtics atropela Clippers em Los Angeles

O time de melhor recorde da NBA deu mais um sinal de força nesse sábado. Comandado por Jayson Tatum, o Boston Celtics foi até a Califórnia e simplesmente atropelou o Los Angeles Clippers. A equipe contou com 30 pontos do jovem astro e, assim, não tomou conhecimento dos angelinos. Os comandados do treinador Joe Mazzulla lideraram o jogo desde o primeiro quarto para finalizar com 145 a 108.

A partida começou com os times trocando cestas, mas um leve domínio dos visitantes no marcador. O ponto de virada aconteceu no meio do primeiro quarto, quando os donos da casa passaram quatro minutos sem pontuar. Como resultado, Boston abriu vantagem de três posses de bola que levou até o fim do período. No fim dos 12 minutos inaugurais, o placar anotava 28 a 21 para os visitantes.

Foi um caminho sem volta para os locais, pois a vantagem só aumentou a partir daí. Mas não de imediato. O Clippers reequilibrou as ações e conseguiu manter a diferença para o Celtics no início do segundo quarto. A situação só desandou mais por volta de seis minutos para o intervalo. Nesse momento, três cestas de longa distância seguida dos visitantes elevaram a diferença para dígitos duplos.

Os angelinos, então, não conseguiram reagir. Em seguida, Tatum emplacou sete pontos sem resposta do adversário para subir a diferença para a casa dos 20 pontos. Os donos da casa até “estancaram” os danos, mas quase não conseguiram mais tirar a diferença. No intervalo, o marcador já anotava 68 a 51 em favor de um empolgado. Boston.

Segundo tempo

Por enquanto, a rodada desse sábado teve mais um jogo. O Milwaukee Bucks, mais cedo, superou mais uma ótima atuação de Jalen Brunson para derrotar o New York Knicks. Mas, mais tarde, tem mais vários jogos. Confira, então, o que aconteceu na rodada até agora:

(22-6) Boston Celtics 145 X 108 Los Angeles Clippers (17-12)

Destaques

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 30 5 2 1 0 Jaylen Brown 24 6 2 1 0 Jrue Holiday 20 6 7 1 0 Derrick White 18 3 3 0 3 Neemias Queta 14 12 3 0 0

LA Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 21 3 2 1 2 Ivica Zubac 16 10 0 0 1 Daniel Theis 15 1 1 1 0 James Harden 14 4 9 1 0 Russell Westbrook 12 5 5 0 1

(22-7) Milwaukee Bucks 130 X 111 New York Knicks (16-12)

Destaques

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokunmpo 28 7 7 1 1 Bobby Portis 23 11 1 2 0 Khris Middleton 20 5 5 0 0 Damian Lillard 19 9 7 1 0 Malik Beasley 19 6 1 0 0

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 36 3 7 0 1 Julius Randle 26 8 1 1 0 RJ Barrett 13 7 1 0 1 Isaiah Hartenstein 12 13 1 1 0 Donte DiVincenzo 11 2 2 1 0

