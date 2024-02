Jayson Tatum faz 41 e Celtics bate Nets fora de casa

Fora de casa, o Boston Celtics encarou o Brooklyn Nets na noite de terça-feira e, com a ajuda de Jayson Tatum, o time conquistou a oitava vitória consecutiva no Barclays Center. Incluindo playoffs, o time de Massachusetts vem sendo um visitante indigesto para o Nets. Apesar de os anfitriões endurecerem o jogo no último quarto, Boston não teve muitos problemas para fechar em 118 a 110.

Mas para vencer o Nets, o Celtics precisou muito de Jayson Tatum. No primeiro período, por exemplo, o astro anotou 19 pontos. Enquanto isso, os donos da casa não deixavam o placar dilatar. O técnico de Boston, Joe Mazzulla, usou a estratégia do hack. Ou seja, mandava fazer faltas em Ben Simmons e Nic Claxton, que possuem baixo aproveitamento nos lances livres. No entanto, a situação começou a sair do controle no segundo quarto.

Jayson Tatum continuava “quente” e o Celtics começou a abrir vantagem sobre o Nets. Mikal Bridges cortou para dois, mas a equipe de Massachusetts anotou oito pontos consecutivos e liderava por 53 a 43 após cesta de Tatum. Então, pouco mais de quatro minutos depois, a diferença voltou a subir e Boston estava na frente por 67 a 52. Na sequência, Luke Kornet, sozinho, ampliou para 72 a 52, mas ao fim do primeiro tempo, Brooklyn conseguiu diminuir um pouco o prejuízo. Ainda assim, o placar apontava 72 a 57.

Com 31 pontos, Jayson Tatum iniciou o segundo tempo sem o mesmo ímpeto ofensivo para o Celtics, mas mesmo assim o Nets não conseguia cortar. A diferença seguia por volta dos 15 pontos até que Tatum “acordou” para o terceiro quarto, anotou cinco consecutivos e o marcador apontava 93 a 70. Parecia que Boston teria um último período apenas protocolar, mas não foi exatamente assim.

Enquanto Jayson Tatum descansava, o Nets começou a atacar o Celtics e a diferença começou a cair. Mas Boston também não se ajudava e cometia vários erros ofensivos. Então, os anfitriões reagiram e a situação começou a ficar difícil para os líderes do Leste. Liderado por Cam Thomas e Mikal Bridges, a diferença despencou para sete. Mas parou por ali. Depois, os visitantes voltaram a controlar e administrar o jogo, apesar de sete turnovers no quarto decisivo.

Então, sem grandes dificuldades, o Celtics apenas cuidou do relógio e da bola para superar o Nets e garantir a sua quadragésima segunda vitória em 54 partidas na temporada 2023/24. Por outro lado, o Nets soma 21 triunfos e 32 derrotas.

(42-12) Boston Celtics 118 x 110 Brooklyn Nets (21-32)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 41 14 5 2 1 Jaylen Brown 19 1 4 1 0 Al Horford 16 6 4 1 0 Derrick White 16 2 3 0 0 Jrue Holiday 14 5 12 3 0

Três pontos: 15-37; Tatum: 5-11

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 26 2 4 2 0 Mikal Bridges 27 2 3 1 0 Lonnie Walker 15 3 3 1 0 Nic Claxton 10 8 1 0 2 Dennis Schroder 9 5 3 0 0

Três pontos: 15-33; Thomas: 4-7

(37-17) Oklahoma City Thunder 127 x 113 Orlando Magic (27-25)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 33 2 3 1 0 Shai Gilgeous-Alexander 32 3 5 2 1 Chet Holmgren 13 9 1 1 5 Josh Giddey 10 5 5 0 0 Lu Dort 8 4 4 2 0

Três pontos: 13-32; Jalen Williams: 3-6

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 23 6 10 0 1 Wendell Carter 22 6 0 1 0 Jalen Suggs 17 7 4 1 0 Franz Wagner 15 7 2 0 0 Moritz Wagner 11 5 0 0 0

Três pontos: 11-36; Suggs: 4-12

(29-25) Miami Heat 123 x 97 Milwaukee Bucks (35-20)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jovic 24 7 3 1 0 Duncan Robinson 23 3 5 2 1 Tyler Herro 19 3 5 0 0 Bam Adebayo 16 12 11 2 0 Kevin Love 19 8 3 2 0

Três pontos: 19-40; Robinson: 6-8

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 23 11 8 0 2 Damian Lillard 16 0 5 0 0 Bobby Portis 16 4 2 0 0 Malik Beasley 16 3 0 3 0 MaJon Beauchamp 8 2 0 1 0

Três pontos: 13-39; Beasley: 4-8

(30-23) Sacramento Kings 125 x 130 Phoenix Suns (32-22)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 35 18 12 1 3 De’Aaron Fox 40 9 6 3 0 Malik Monk 22 4 5 1 1 Kevin Huerter 10 3 1 1 1 Harrison Barnes 9 5 0 0 0

Três pontos: 9-31; Fox: 5-12

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 28 11 4 1 0 Devin Booker 25 3 9 3 0 Eric Gordon 23 3 3 0 1 Grayson Allen 19 4 4 0 1 Jusuf Nurkic 9 9 2 2 2

Três pontos: 13-31; Gordon: 4-9

(38-16) Minnesota Timberwolves 121 x 109 Portland Trail Blazers (15-38)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 41 4 2 2 1 Rudy Gobert 16 11 1 0 1 Nickeil Alexander -Walker 18 3 2 0 1 Karl-Anthony Towns 13 5 1 0 1 Kyle Anderson 8 3 8 0 0

Três pontos: 13-33; Alexander-Walker: 5-6

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 22 16 1 1 0 Dalano Banton 16 5 3 1 0 Anfernee Simons 20 3 5 1 0 Scoot Henderson 14 1 9 0 0 Toumani Camara 14 4 2 0 0

Três pontos: 11-29; Simons: 4-9

(8-45) Detroit Pistons 111 x 125 Los Angeles Lakers (29-26)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Ausar Thompson 19 2 0 1 0 James Wiseman 18 9 2 0 1 Jaden Ivey 15 2 5 2 1 Cade Cunningham 12 7 7 0 0 Evan Fournier 13 4 1 2 0

Três pontos: 8-28; Simone Fontecchio: 2-4

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 25 1 8 0 0 Anthony Davis 20 14 4 0 6 D’Angelo Russell 21 2 3 0 1 Austin Reaves 15 7 6 1 1 Rui Hachimura 15 5 2 0 0

Três pontos: 14-35; Russell: 4-9

