Jayson Tatum e Jaylen Brown quase foram trocados por Jimmy Butler, revela dirigente

A NBA poderia ter uma realidade diferente hoje. Isso porque Jimmy Butler poderia estar no Boston Celtics e Jayson Tatum e Jaylen Brown no Chicago Bulls. De acordo com Danny Ainge, em entrevista ao portal Players Tribune, uma troca pelo astro do Miami Heat quase aconteceu. A entrevista foi divulgada nesta terça-feira (15), e conta com revelações do GM que hoje está no Utah Jazz.

Perguntado sobre qual foram as melhores trocas que fechou em sua carreira, Ainge foi enfático.

“Posso dizer que alguns dos meus melhores movimentos foram aqueles em que não tive coragem de fechar um negócio. Por exemplo, eu queria obter Jimmy Butler como um louco quando ele estava pra sair de Chicago e Boston estava voltando a competir de fato”, explicou o GM.

“Nós sentamos com o Bulls, mas eles queriam muita coisa em troca. Estamos falando de Jaylen Brown e Jayson Tatum, já que eles queriam as escolhas de Draft que se transformariam nos dois líderes da franquia, por Jimmy Butler. Eu sempre gostei muito do jogo de Butler. Agora, ele está provando o quão grande é como jogador. Porém, acho que essa foi uma das minhas maiores decisões no cargo”, contou Ainge.

Como o executivo deixa claro, a troca foi discutida antes que os jogadores de Boston entrassem na NBA. Ou seja, antes da temporada 2016/17. Danny Ainge teve grande passagem pelo Celtics. Isso porque foi bicampeão como jogador pela franquia nos anos 1980 ao lado de Larry Bird.

Além disso, ele teve um longo reinado como presidente da equipe. Afinal, trabalhou na franquia entre 2003 e 2021. Ele foi o responsável pelas chegadas de Kevin Garnett e Ray Allen em 2008, no último título da organização.

Leia mais!

Bulls tentou mais uma vez

A última grande campanha da franquia na NBA, foi em 2014/15. Na ocasião, 50 vitórias e uma corrida até a segunda rodada. Nela, chegou liderar a série contra o Cleveland Cavaliers de LeBron James por 2 a 1. Mas sofreu a virada.

Os boatos da época diziam que a equipe tinha dúvidas em relação ao líder para o futuro. Derrick Rose estava mais velho e menos influente pós-lesão. Ao mesmo tempo, tinha o crescimento de Jimmy Butler.

A equipe ainda contava com nomes como Pau Gasol e Joakim Noah. No ano seguinte, Chicago fez outra temporada com o núcleo e alcançando 42 vitórias. Mas não foram suficientes para uma ida aos playoffs.

Por fim, este é o limite final para a negociação que Ainge menciona na entrevista, já que Jaylen Brown entraria na NBA em 2016. O Bulls trocou Rose e Noah para o New York Knicks. Da mesma forma, perdeu Gasol para o San Antonio Spurs.

Uma última tentativa viria em 2016/17, tentando construir ao redor de Jimmy Butler. A contratação de Dwyane Wade e Rajon Rondo, então, formou um trio que nunca se encaixou perfeitamente. Além disso, o clima no vestiário não era bom. Ainda assim, eles voltaram aos playoffs com uma campanha de 41 vitórias.

A derrota foi justamente para o Celtics liderado por Isaiah Thomas. Inclusive, o Bulls chegou a abrir 2 a 0 na série de primeira rodada, com duas vitórias dentro do TD Garden. No entanto, sofreu a virada após lesão de Rondo.

Boston estaria muito diferente

Jimmy Butler chegaria num time liderado por Isaiah Thomas, Al Horford e Avery Bradley. Bom citar que o time liderou a Conferência Leste em 2016/17 quando draftou Jaylen Brown. Posteriormente, assinou com Gordon Hayward e Kyrie Irving, em 2017/18. Além disso, escolheu Jayson Tatum no recrutamento.

Vale lembrar, por fim, que Gordon Hayward também teve seu nome ligado ao Miami Heat naquela offseason.

