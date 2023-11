Jayson Tatum lidera, Celtics vence Nets e segue invicto

O Boston Celtics encarou o Brooklyn Nets na noite deste sábado e continua invicto. Apesar de jogar fora de casa, o Celtics chegou ao seu quinto triunfo ao superar o Nets por 124 a 114 em grande exibição de Jayson Tatum. Mas as duas equipes tiveram desfalques para o embate. Enquanto o Boston não teve Derrick White, Brooklyn não contou com Ben Simmons. Assim, o time de Massachusetts atuou com a formação alta pela primeira vez em 2023/24.

No prímeiro quarto, Jayson Tatum anotou sete dos 12 primeiros pontos do Celtics, enquanto o Nets encontrava Kristaps Porzingis como barreira. Até aquele momento, o letão bloqueou dois arremessos de Brooklyn. Mas os anfitriões encostaram com cesta de três de Dorian Finney-Smith. Pouco depois, os donos da casa empataram, especialmente por conta de Lonnie Walker. Depois, o jogo estava 34 a 34, quando Cam Thomas fez cesta, sofreu falta e converteu lance livre.

Então, no segundo período, Brooklyn virou e começou a abrir vantagem. Finney-Smith, do perímetro, deixou em 41 a 36. Mas o Celtics reagiu com um improvável Luke Kornet e, depois, com Jayson Tatum, para deixar em 45 a 41 diante do Nets. Todas as vezes em que Boston tentava se distanciar no marcador, vinha uma cesta de três de Brooklyn. Foi assim até que os visitantes anotaram oito pontos consecutivos e os times foram para os vestiário com o Celtics na frente por 70 a 58.

Então, na volta do intervalo, toda a vantagem que Boston tinha foi embora de forma rápida. O Nets fez três cestas de três em menos de dois minutos e o placar apontava 72 a 69 para o Celtics. Com o jogo muito equilibrado, a equipe de Massachusetts tratou de forçar erros do oponente. Mas mesmo assim, a diferença não aumentava. Ao fim do terceiro quarto, a vantagem seguia em três pontos: 91 a 88.

Por fim, no quarto período, os reservas de Boston conseguiram deixar a diferença em seis pontos. No entanto, a vantagem do Celtics voltou a cair após cesta de Dennis Smith. Mas Luke Kornet, Jrue Holiday e Jayson Tatum ampliaram para dez. A vantagem chegou aos 14, mas o Nets ainda tentou uma última reação. Sem sucesso, entretanto. Thomas até acertou de três, mas Jaylen Brown, de muito longe, acabou com as chances de Brooklyn.

Agora, por conta da grande performance de Jayson Tatum e seus colegas, o Celtics possui cinco vitórias em cinco jogos, enquanto o Nets soma três triunfos em seis partidas. Aliás, Boston é o único time da NBA que ainda não perdeu em 2023/24.

(5-0) Boston Celtics 124 x 114 Brooklyn Nets (3-3)

Boston

Jayson Tatum: 32 pontos, 11 rebotes, 6-10 em três pontos

Jaylen Brown: 23 pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Kristaps Porzingis: 22 pontos, sete rebotes, três bloqueios

Jrue Holiday: 18 pontos, dez assistências, nove rebotes

Luke Kornet: 11 pontos, sete rebotes

Brooklyn

Cam Thomas: 27 pontos, cinco rebotes

Spencer Dinwiddie: 19 pontos, seis rebotes, seis assistências

Mikal Bridges: 19 pontos, seis rebotes, quatro assistências

Dorian Finney-Smith: 14 pontos, oito rebotes

Lonnie Walker: 13 pontos

Day’Ron Sharpe: 11 pontos, sete rebotes

(2-4) Phoenix Suns 100 x 112 Philadelphia 76ers (4-1)

Phoenix

Kevin Durant: 31 pontos, oito rebotes, 12-14 em lances livres, cinco erros de ataque

Eric Gordon: 13 pontos

Jusuf Nurkic: 11 pontos, nove rebotes, cinco assistências, 4-14 em arremessos

Drew Eubanks: dez pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Philadelphia

Joel Embiid: 26 pontos, 11 rebotes

Kelly Oubre: 25 pontos

Tyrese Maxey: 22 pontos, dez assistências, cinco rebotes

Tobias Harris: 18 pontos, dez rebotes

(4-2) Atlanta Hawks 123 x 105 New Orleans Pelicans (4-2)

Atlanta

Trae Young: 22 pontos, 12 assistências, cinco rebotes, cinco erros de ataque

Jalen Johnson: 21 pontos, 11 rebotes, quatro assistências

Dejounte Murray: 20 pontos, oito rebotes, sete assistências

Clint Capela: 17 pontos, sete rebotes

Onyeka Okongwu: 17 pontos, seis rebotes

Saddiq Bey: 12 pontos, cinco rebotes

Bogdan Bogdanovic: dez pontos, cinco rebotes

New Orleans

Zion Williamson: 25 pontos, cinco rebotes

Brandon Ingram: 16 pontos, sete rebotes

Jordan Hawkins: 15 pontos, cinco rebotes

CJ McCollum: 13 pontos, seis assistências, três bloqueios

Herb Jones: 13 pontos, três roubos de bola

(3-3) Los Angeles Lakers 101 x 120 Orlando Magic (4-2)

Los Angeles

Anthony Davis: 28 pontos, 13 rebotes, sete bloqueios

LeBron James: 24 pontos, nove rebotes, cinco assistências, três roubos de bola

Austin Reaves: 20 pontos

D’Angelo Russell: 11 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, 4-17 em arremessos, 1-10 em três pontos

Orlando

Paolo Banchero: 25 pontos, dez assistências, sete rebotes

Franz Wagner: 26 pontos, cinco rebotes

Cole Anthony: 14 pontos, cinco rebotes

Moritz Wagner: 13 pontos, oito rebotes

Goga Bitadze: dez pontos, dez rebotes, cinco bloqueios

Anthony Black: 11 pontos, quatro rebotes

(2-3) Charlotte Hornets 125 x 124 Indiana Pacers (3-3)

Charlotte

Mark Williams: 27 pontos, sete rebotes

Gordon Hayward: 23 pontos, seis rebotes

Terry Rozier: 22 pontos, seis rebotes

PJ Washington: 15 pontos, quatro assistências

Nick Richards: dez pontos, dez rebotes

Brandon Miller: dez pontos

Indiana

Tyrese Haliburton: 43 pontos, 12 assistências, 8-12 em três pontos

Buddy Hield: 19 pontos, seis rebotes, 5-13 em três pontos

Myles Turner: 14 pontos, seis rebotes

Jalen Smith: 11 pontos, nove rebotes

Obi Toppin: 11 pontos, quatro rebotes

(2-5) Utah Jazz 95 x 123 Minnesota Timberwolves (3-2)

Utah

Lauri Markkanen: 22 pontos, oito rebotes

Talen Horton-Tucker: 14 pontos, cinco assistências, quatro rebotes

John Collins: 14 pontos, seis rebotes

Jordan Clarkson: dez pontos, 5-14 em arremessos

Minnesota

Anthony Edwards: 31 pontos, oito rebotes, seis assistências, seis erros de ataque

Karl-Anthony Towns: 25 pontos, sete rebotes

Naz Reid: 16 pontos, cinco rebotes

Kyle Anderson: 12 pontos, seis assistências

Rudy Gobert: 11 pontos, dez rebotes, quatro bloqueios

(2-3) Sacramento Kings 89 x 107 Houston Rockets (2-3)

Sacramento

Malik Monk: 18 pontos, sete assistências

Harrison Barnes: 13 pontos

Domantas Sabonis: 11 pontos, 15 rebotes, quatro assistências, cinco erros de ataque

JaVale McGee: 12 pontos, seis rebotes

Houston

Dillon Brooks: 26 pontos, nove rebotes

Fred VanVleet: 21 pontos, 12 assistências, seis rebotes

Jabari Smith: 21 pontos, 11 rebotes

Alperen Sengun: 15 pontos, nove rebotes, seis assistências

Jae’Sean Tate: 11 pontos, quatro rebotes

Jalen Green: dez pontos, cinco assistências

(2-5) Chicago Bulls 101 x 123 Denver Nuggets (6-1)

Chicago

Nikola Vucevic: 19 pontos, sete rebotes

DeMar DeRozan: 17 pontos, seis assistências

Jevon Carter: 16 pontos

Zach LaVine: 12 pontos, quatro rebotes, quatro assistências

Coby White: 11 pontos, cinco assistências

Denver

Nikola Jokic: 28 pontos, 16 rebotes, nove assistências, três roubos de bola

Michael Porter: 27 pontos, seis rebotes, 5-10 em três pontos

Aaron Gordon: 15 pontos, 12 rebotes, cinco assistências

Reggie Jackson: 16 pontos

Christian Brown: dez pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Kentavious Caldwell-Pope: dez pontos

