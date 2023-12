Jayson Tatum e Nikola Jokic são eleitos melhores de outubro e novembro na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (04) que Jayson Tatum e Nikola Jokic foram eleitos os melhores jogadores de outubro e novembro. As nomeações são, respectivamente, relativas às conferências Leste e Oeste. O líder do Boston Celtics recebeu o prêmio mensal da liga pela terceira vez na carreira. Enquanto isso, o craque do Denver Nuggets foi reconhecido pela sétima oportunidade.

Tatum, para começar, conduziu o Celtics ao topo do Leste com 14 vitórias nos primeiros 18 jogos da temporada. O ala anotou 27,7 pontos, 8,8 rebotes e 4,1 assistências. Além disso, converteu 49,4% dos seus arremessos de quadra ao longo do início da campanha. Ele só jogou menos de 35 minutos em quatro partidas até agora e, com isso, é o sexto atleta com maior média de tempo de quadra da temporada.

O jovem astro recebe elogios constantes pelo senso crescente de liderança em Boston. Antes da temporada, ele realizou uma reunião com as referências e novos reforços do time para evitar problemas com tempo de quadra. “O meu respeito por Jayson cresceu demais após aquela conversa porque a sua conduta foi bem direta. É o tipo de postura que cria um padrão e exemplo para o resto da equipe”, exaltou o veterano Jrue Holiday.

Jokic, enquanto isso, comandou o Nuggets a vitórias em 13 das 19 partidas iniciais da temporada. O duas vezes MVP da liga registrou médias de 29,0 pontos, 13,2 rebotes e 9,2 assistências por noite. O pivô sérvio acertou 57,1% dos seus arremessos de quadra, enquanto distribuiu 4,2 passes decisivos para cada desperdício que cometeu. É o único jogador, por fim, entre os cinco melhores reboteiros e assistenciadores da temporada.

“Nós já trabalhamos juntos há nove anos, então confio em Nikola. Ele provou merecer a minha confiança, pois lê o jogo como ninguém nessa liga. Ele é um grande jogador e, mais do que isso, um homem crescido. Por isso, confio em sua tomada de decisões para comandar o nosso time em quadra”, elogiou o treinador Michael Malone.

Outras menções

Além de Jayson Tatum e Nikola Jokic, outros 15 jogadores foram citados na votação dos meses de outubro e novembro. A lista inclui, por exemplo, outros dez atletas com eleições para o All-Star Game no currículo.

Donovan Mitchell (Cavaliers), Tyrese Haliburton (Pacers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Paolo Banchero, Franz Wagner (Magic), Joel Embiid e Tyrese Maxey (Sixers) foram os lembrados pelos votantes do Leste.

Por outro lado, na conferência Oeste, os citados foram: Luka Doncic (Mavericks), Alperen Sengun (Rockets), Anthony Davis (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Kevin Durant (Suns) e De’Aaron Fox (Kings).

Treinadores

Ao mesmo tempo, a NBA confirmou os vencedores dos prêmios de técnicos do mês da liga. E, aliás, os dois profissionais vencem essa honraria pela primeira vez na carreira. No Leste, Jamahl Mosley ganha o reconhecimento pelo trabalho com o Orlando Magic. Por sua vez, Chris Finch é o vencedor do Oeste pelo desempenho do Minnesota Timberwolves.

Mosley liderou a equipe da Flórida ao surpreendente segundo melhor recorde do Leste no início da temporada. Foram 13 vitórias em 18 jogos, enquanto registrou a terceira defesa mais eficiente da liga. Nove desses triunfos foram seguidos e, assim, igualou a melhor sequência positiva da história da franquia. O resultado é totalmente inesperado, pois o Magic não fica acima da 13a posição da conferência desde 2020.

Enquanto isso, Finch comandou o melhor início de temporada da história do Timberwolves: foram 14 vitórias e quatro derrotas. Os 13 resultados positivos de novembro, além disso, são um recorde do time em um mês de calendário da liga. Ele é só o terceiro treinador da equipe a vencer o prêmio, após Kevin McHale e Flip Saunders.

