Jayson Tatum reage após troca de Robert Williams

A troca de Robert Williams para o Portland Trail Blazers pegou o astro Jayson Tatum de surpresa. O pivô fez parte da negociação que envolveu o armador Jrue Holiday, mas para acontecer o Boston Celtics enviou Malcolm Brogdon e Williams. O time de Massachusetts ainda mandou duas escolhas de primeira rodada, enquanto uma delas pertencia ao Golden State Warriors.

Em uma publicação nas redes sociais, Tatum lamentou a troca de Robert Williams e desejou o melhor para o ex-colega.

“Essa doeu”, afirmou o cestinha. “É a parte mais difícil do negócio. Agradeço por tudo o que fez. Continue fazendo de tudo para ser especial, mas nunca mude como você é. Meu amigo, nós vamos nos ver novamente. Então, nada além de amor”.

Não que fosse novidade para jogadores do Celtics, que se despediram de colegas recentemente. Primeiro, foi Marcus Smart, fazendo parte da negociação por Kristaps Porzingis. Depois, na agência livre, Grant Williams foi para o Dallas Mavericks. Agora, Robert Williams. Vale lembrar que todos, além de Jaylen Brown, Payton Pritchard e Tatum, foram escolhas de Boston no Draft. Ou seja, aos poucos, eles foram adicionados e sempre jogaram juntos.

Portanto, a temporada 2023/24 será a primeira que eles não estiveram do mesmo lado.

A parte cruel do negócio da NBA é que Robert Williams era o jogador mais empolgado com a próxima campanha. Ele vinha publicando em suas redes sociais sobre sua esperança de brigar pelo título.

No Blazers, entretanto, a tarefa é bem mais difícil. A equipe do Oregon partiu para o modo reconstrução a partir do calouro Scoot Henderson. O time terá ainda Deandre Ayton, ex-Phoenix Suns, e Williams. Entre os jogadores mais velhos do elenco, é provável que Jerami Grant e Brogdon saiam em breve. No entanto, Grant assinou sua extensão no dia 9 de julho. Então, para jogadores que acertaram renovações, o prazo é um pouco maior do que o normal. Ele só pode sair depois do dia 15 de janeiro.

Brogdon, por outro lado, pode encontrar uma nova casa em breve. A direção do Blazers já estaria pronta para negociar o armador que venceu o prêmio de melhor reserva na última temporada.

Robert Williams no Celtics

Escolha 27 do Draft de 2018, o pivô mostrou serviço por conta de sua habilidade nos bloqueios. Logo em seu primeiro ano, mesmo sem muitos minutos na rotação (8.8), ele deu 1.3 toco em 32 jogos. Depois, o jogador começou a ganhar espaço aos poucos e chegou aos 29.6 minutos na temporada 2021/22. Não por menos, ele respondeu com 10.0 pontos, 9.6 rebotes, 2.2 bloqueios e 2.0 assistências.

Como resultado, Williams foi eleito para o segundo time ideal de defesa da NBA e terminou na nona posição para o melhor defensor de 2021/22.

No entanto, uma contusão no joelho começou a atrapalhar o jovem. Assim, ele só atuou em 35 jogos na última campanha. Seus minutos diminuíram, mas ainda assim tinha grande relevância no esquema do técnico Joe Mazzulla.

O fato curioso é que a direção vem se desfazendo de suas escolhas recentes de Draft. Robert Williams deixa o Boston Celtics em troca, enquanto Jaylen Brown, Jayson Tatum e Payton Pritchard continuam na equipe.

Ele termina sua passagem por Boston com médias de 7.3 pontos, 6.9 rebotes, 1.4 bloqueio e 74.7% de aproveitamento nos arremessos em cerca de 20 minutos por noite (209 jogos, sendo 97 como titular).

