Jazz envia Simone Fontecchio em troca para o Pistons

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Utah Jazz e o Detroit Pistons fecharam uma troca envolvendo o ala Simone Fontecchio. Em contrapartida, o Pistons enviou Kevin Knox, uma escolha de segunda rodada de 2024 (via Washington Wizards) e os direitos de Gabriele Procida.

Fontecchio, de 28 anos, tem contrato expirante de US$3 milhões e foi titular em 34 dos 50 jogos que fez pelo Jazz na atual temporada. Ele registra média de 8.9 pontos, 3.5 rebotes em cerca de 23 minutos por noite. Mas o italiano ainda vinha sendo uma grande arma no perímetro, por conta de seu aproveitamento de 39.1% em 2023/24. Sua melhor partida foi diante do Portland Trail Blazers, quando converteu as cinco tentativas de três e terminou com 24 pontos, em dezembro.

Publicidade

Simone Fontecchio chega ao Pistons em troca como uma opção para Bojan Bogdanovic, ex-jogador justamente do Jazz. No entanto, ainda existe a chance de Detroit realizar outras negociações até a quinta-feira, último dia de negociações na NBA. O próprio Bogdanovic pode sair, além de Killian Hayes, Monte Morris e Joe Harris.

Por outro lado, Knox também tem contrato expirante. Apesar de ser escolha nove do Draft de 2018, o ala jamais rendeu na NBA. Ele até fez uma boa temporada de estreia pelo New York Knicks, quando atingiu 12.8 pontos e 4.5 rebotes, mas depois disso teve passagens discretas pelo Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers, além do Pistons.

Publicidade

Leia mais

Simone Fontecchio representou a Itália na última Copa do Mundo de Basquete, sendo um dos principais destaques da seleção daquele país. Na ocasião, ele obteve 18.0 pontos e 5.6 rebotes em cerca de 29 minutos. No entanto, a equipe caiu nas quartas para os Estados Unidos por 100 a 63 e ele não atuou diante da Letônia na disputa pelo quinto lugar.

Ele fez sua temporada de estreia na NBA pelo Jazz na temporada 2022/23, mas teve pouco espaço de início. Então, Fontecchio produziu apenas 6.3 pontos em 14.7 minutos por partida, quase sempre vindo do banco de reservas.

A troca de Fontecchio para o Pistons pode significar, entre outras coisas, que o Jazz deve partir para mais negociações. O armador Jordan Clarkson, por exemplo, vem sendo especulado em diversas equipes, especialmente no New York Knicks.

Publicidade

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA