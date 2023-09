Irritado, Jimmy Butler acusa Bucks de aliciar Damian Lillard

A troca bombástica de Damian Lillard para o Milwaukee Bucks irritou Jimmy Butler. O astro do Miami Heat publicou um vídeo em que faz uma séria acusação contra a franquia de Milwaukee. De acordo com Butler, o Bucks precisa ser investigado pela NBA por aliciamento. Ou seja, para o ala, a troca estaria em suspeição.

“Ei, NBA, vocês precisam olhar para o Milwaukee Bucks em relação a aliciamento. Sério. Vocês não estão escutando isso de mim, mas eu fiquei sabendo disso”, sugeriu o jogador, em seu perfil no Instagram.

Jimmy Butler calls out the Bucks for tampering 👀

Recentemente, o Bucks perdeu uma escolha de segunda rodada do Draft (2022). O motivo? Foi punido pela NBA por aliciamento. Em 2020, o time teria fechado uma sign-and-trade por Bogdan Bogdanovic antes da abertura do mercado. O Bucks desistiu do negócio e o sérvio foi para o Atlanta Hawks.

Desde que pediu troca ao Portland Trail Blazers, Lillard revelou que o seu destino preferido era Miami. Ele disse que queria se juntar a Butler e ao seu amigo Bam Adebayo. O armador, então, deixou claro que não tinha vontade de jogar em nenhum outro lugar.

O próprio Lillard, aliás, parecia empolgado com a ideia de jogar na Flórida. Há quase duas semanas, ele postou uma imagem alusiva ao Heat em suas redes sociais. No entanto, o astro apagou a publicação pouco tempo depois.

No entanto, as negociações entre Blazers e Heat não avançaram. A franquia de Miami, sobretudo, não se dispôs a sacrificar muitos ativos pelo armador. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Heat desafiou Portland a testar o mercado.

“Miami quer o Lillard, mas também quer gastar o mínimo possível para atraí-lo. Nesse momento, a franquia está permitindo que o Blazers saia e analise o mercado. Ou seja, estão desafiando a equipe do Oregon a encontrar algo melhor”, afirmou o insider, na semana passada.

Mas, no fim das contas, a equipe da Flórida ficou a ver navios. Assim, após três meses de “novela”, a franquia do Oregon priorizou a melhor oferta. Desse modo, Lillard foi parar no Bucks. A troca, obviamente, chocou o mundo da NBA. O ala do Heat sentiu o golpe, já que a chegada do armador a Miami era considerada uma questão de tempo.

No mês passado, Jimmy Butler fez uma alusão a Damian Lillard. Na época, todos pensavam que os dois seriam companheiros de equipe. Durante um treino com jovens, o veterano do Heat fez a comemoração icônica do armador. Ou seja, o Dame Time.

O mais curioso é que, na última semana, saiu a notícia de um possível interesse da franquia de Miami em Giannis Antetokounmpo. A informação, aliás, foi divulgada por Barry Jackson, do portal Miami Herald. Segundo o jornalista, a ideia do Heat era juntar o astro grego com Lillard. Tyler Herro e Bam Adebayo, por exemplo, estariam no pacote por Giannis.

Por fim, Lillard e Antetokounmpo serão companheiros de equipe, mas em Milwaukee.

Novela Damian Lillard

Há dois meses, Lillard solicitou troca ao Blazers. O armador, acima de tudo, estava descontente com os rumos da franquia. Aos 33 anos, ele sentia que era quase impossível ser campeão da NBA jogando em Portland. Atualmente, a equipe passa por um processo de reformulação do elenco.

“Eu sou bem honesto. Sempre fui leal ao Blazers e citei isso muitas vezes. No mundo ideal, eu com certeza me aposentaria em Portland. Meu desejo, acima de tudo, era passar minha carreira inteira lá. Mas, acho que em algum momento deixamos de desejar a mesma coisa. Então, é uma pena. Agora, quero viver minha vida da melhor forma visando o meu sucesso e a minha felicidade. Enfim, preciso focar em ter a chance de vencer um título”, disse o astro.

Agora, em Milwaukee, Lillard terá a chance de brigar pelo sonhado título da NBA. Com a chegada do astro, o Bucks se torna um dos favoritos em 2023/24.

Lillard tem contrato garantido até 2027. Assim, ele vai receber US$216,2 milhões em salários nas próximas quatro temporadas. No entanto, o astro tem a opção de deixar o último de vínculo. Assim, se tornaria agente livre irrestrito e testaria o mercado.

