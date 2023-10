Jimmy Butler apronta de novo e aparece diferente no Miami Heat

O Media Day do Miami Heat aconteceu nesta segunda-feira (2) e Jimmy Butler aprontou de novo. Na última temporada, o astro tinha aparecido com um visual diferente, usando dreadlocks. Portanto, suas fotos oficiais ficaram com essa aparência. Dessa vez, ele foi além. Durante a sessão de fotos e entrevista coletiva, Butler lançou o estilo “emo”.

“Ano passado eu estava com os dreads. O que é isso? Eu sou emo. Esse é meu estado emocional. Então é assim que eu estou”, brincou a estrela de Miami.

Vale lembrar que Jimmy Butler já utilizou a estratégia em 2022/23. Agora, ele reaparece com um cabelo bem diferente para chamar a atenção para si. Assim, a troca de Damian Lillard que o Heat não conseguiu passa “ilesa”.

Publicidade

Mas outros grandes jogadores já o fizeram. Na Copa do Mundo de 2002, por exemplo, Ronaldo tinha uma lesão séria no joelho e apareceu com o cabelo Cascão. Então, ao invés de os jornalistas falarem sobre a contusão, o foco foi o cabelo.

Portanto, as fotos oficiais de Jimmy Butler com o Miami Heat serão com seu novo estilo até o fim de 2023/24. Além do penteado, o jogador também fez dois novos piercings. Um no nariz e outro na sobrancelha. Ou seja, todas as transmissões da NBA terão o craque com esse visual que remete ao estilo que ganhou fama nos anos 2000.

Publicidade

Leia mais!

Apesar da brincadeira com o visual, o principal jogador da franquia também falou sério. Para ele, todo ano sua meta é ser campeão. Então, para a próxima temporada o objetivo não será diferente.

“Para mim sempre foi uma questão de vencer o campeonato. Será sempre sobre isso. Este é o ano. Vamos terminar nas Finais, mas dessa vez vamos vencer”, garantiu Butler.

Aos 34 anos, o veterano chegou a Miami em 2019/20. Desde então, disputou duas Finais pela franquia, mas foram duas derrotas. Na “bolha” de Orlando, saiu derrotado para o Los Angeles Lakers. Na última campanha, da mesma forma, caiu para o Denver Nuggets.

Publicidade

Apesar disso, o astro garantiu que ainda vencerá um título com a franquia e se aposentará com a camisa do Heat.

“Um título chegara no futuro para Miami. Acredito de todo o coração que nós vamos ganhar um campeonato para o Heat porque não pretendo jogar por outro time da NBA. Então, da próxima vez que estiver falando com vocês aqui, serei um ex-campeão da NBA”, cravou o ala em julho, durante turnê pela China.

Publicidade

Butler tem contrato com o Heat até 2026. Mas de acordo com Ira Winderman, do jornal South Florida Sun, ele já pensa em uma extensão com a equipe. Além disso, seu objetivo é conseguir um contrato similar ao de Jaylen Brown no Boston Celtics. Ou seja, receber algo em torno de US$304 milhões por cinco anos.

“Ele procura uma nova extensão em breve. Ele deve pedir algo além do que Jaylen Brown acabou de receber no Celtics, em suma”, contou o jornalista.

Jimmy Butler’s new look pic.twitter.com/dIpg8x7MuH Publicidade — NBACentral (@TheDunkCentral) October 2, 2023

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA