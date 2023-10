Joel Embiid decide qual seleção vai defender nas Olimpíadas de Paris

Joel Embiid colocou fim na novela e decidiu qual seleção vai defender nas Olimpíadas de Paris, em 2024. O astro do Philadelphia 76ers é camaronês, mas possui nacionalidade americana e francesa. Então, os dois países entraram em uma disputa pelo pivô. Mas, de acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, ele optou, nesta quinta-feira (5), em fazer parte da equipe dos Estados Unidos.

“Joel Embiid, atual MVP da NBA, se comprometeu a jogar pela seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. Ele informou o diretor executivo da federação, Grant Hill, sobre sua decisão na manhã de quinta-feira. Isso, aliás, poucos dias depois de os dois se reunirem por quase uma hora no Colorado, onde os Sixers realiza seus treinos de pré-temporada”, informou a jornalista.

“Ele escolheu representar os Estados Unidos porque quer ajudar a seleção a retornar ao topo do mundo do basquete depois de não conseguir medalha no Mundial”, completou Shelburne.

Publicidade

Portanto, Embiid deve se juntar a outros grandes astros da NBA. Após o quarto lugar na Copa do Mundo, jogadores da liga começaram a se mobilizar para formar um time vencedor para os Jogos Olímpicos. O tema, então, ganhou ainda mais força durante o Media Day das equipes no início da semana. Afinal, diversos jogadores falaram sobre a possibilidade de defender os EUA no torneio.

Vale lembrar que, há dez dias, o presidente da Federação Francesa de Basquete, Jean-Pierre Siutat, estipulou um prazo para Embiid decidir seu futuro.

Leia mais!

“Nós nunca demos informações oficiais sobre Joel e a nossa seleção, antes de tudo. Foi uma notícia que cresceu por aí e só confirmei o interesse em tê-lo. Mas nunca houve nada oficial. No entanto, uma decisão deve sair muito em breve. É a nossa expectativa e ele sabe disso. Devemos receber uma resposta até 10 de outubro. Esse é o prazo”, revelou o dirigente, em entrevista à rádio RMC.

Publicidade

No entanto, Embiid foi inspirado pelo entusiasmo de estrelas da NBA para competir pelos EUA nas Olimpíadas. Além disso, ele vê com bons olhos a oportunidade de ganhar uma medalha de ouro na frente de seu filho de três anos, Arthur. Ele nasceu como cidadão americano em 2020.

Publicidade

Dream Team

Assim, Embiid deve fazer parte de uma reedição do “Dream Team” americano. Liderada por LeBron James e Stephen Curry, a seleção dos EUA deve estar recheada de superastros para os Jogos Olímpicos. Ambos, aliás, garantiram presença na disputa em 2024.

“Sim, eu tenho interesse em jogar em Paris. Vamos ver o que acontece. Mas, pelos jogadores que temos, que poderiam preencher esse elenco, não acho que seria um grande desgaste físico. Então, eu não teria que fazer muito”, afirmou LeBron, na reapresentação ao Los Angeles Lakers.

Publicidade

“Eu quero jogar. É a única coisa que ainda não fiz. Definitivamente, eu quero estar lá. Enfim, quero estar no time olímpico”, revelou Curry, durante o Media Day do Golden State Warriors.

Há cerca de um mês, Shams Charania, do portal The Athletic, noticiou o comprometimento de LeBron com a seleção. De acordo com o insider, a estrela do Los Angeles Lakers já começou a recrutar outros craques da NBA. Além de Curry, o jornalista citou Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e Draymond Green como prováveis nomes para Paris. A princípio, todos estão preparados para defender a USA Basketball.

Publicidade

De acordo com Charania, outras estrelas como Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox e Kyrie Irving também têm interesse em disputar as Olimpíadas.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA