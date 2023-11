Joel Embiid está feliz pela troca no 76ers

A novela de James Harden, enfim, terminou na NBA. Afinal, o armador conquistou a sonhada mudança para o Los Angeles Clippers. A troca, aliás, agradou também a Joel Embiid, seu antigo companheiro de Philadelphia 76ers. O atual MVP, após partida nessa quarta-feira (8), agradeceu que a situação na franquia tenha sido resolvida.

“Estou feliz que a situação tenha sido resolvida. E estou feliz por [Harden]. Ele queria que isso acontecesse. É tudo negócio. Espero que ele tenha a chance de ter sucesso, ganhar muito dinheiro, jogar basquete de qualidade e conseguir vencer”, disse o pivô.



Joel Embiid também comemorou as adições que a troca trouxe ao 76ers. Entre elas, Marcus Morris, KJ Martin, Robert Covington e Nicolas Batum. Mesmo que nenhum deles seja uma estrela, como Harden, o pivô se mostrou ansioso.

“Estou empolgado pelos novos caras que estão aqui. Empolgado para me envolver, e temos alguns bons jogadores”, admitiu.

“Joguei com [Covington]. [Com Morris], tive algumas conexões, indo para Kansas, e nos conhecemos há um tempp. Eu disse ao KJ que vou apenas arremessar e ele tem que pegar. E o Nic, obviamente, somos amigos há muito tempo. Temos uma conexão. Estou animado com os caras que temos”, completou.

Diante da empolgação, Embiid mostra que não precisa de outra estrela. A franquia, aliás, vem de bom início, com seis vitórias em sete jogos. Assim, o único objetivo do astro do Sixers é vencer. “A única coisa que me importa é vencer, e esse é o meu foco”, afirmou.

“Espero que estejamos todos na mesma página, porque é tudo o que eu quero. No momento em que não estivermos na mesma página, isso é uma discussão para outro dia. Mas acredito que esses caras querem vencer e faremos o nosso melhor”, concluiu.

Em grande fase

A felicidade de Embiid com o 76ers reflete também em quadra. Afinal, após a quinta vitória seguida da equipe, o pivô atingiu um impressionante recorde. O craque anotou 29 dos seus 48 pontos no terceiro período do triunfo sobre o Washington Wizards. Converteu, além disso, os dez arremessos de quadra tentados na volta do intervalo. Com isso, ele quebrou o recorde de pontuação de um jogador da franquia em um único quarto.

“Eu não sinto que fiz nada demais, pois só tirei vantagem do que a defesa ofereceu. E, acima de tudo, jogamos como um time. Pode parecer que anotei muitos pontos, assim como a equipe como um todo, mas a maior parte deles aconteceu de forma natural. O nosso ataque fluiu bem demais”, celebrou o pivô camaronês, após a vitória por 146 a 128. Ele acertou 17 de 25 arremessos durante a partida.

No entanto, a grande atuação de Embiid foi muito além dos pontos. Ele ainda pegou 11 rebotes e distribuiu seis assistências, mesmo ficando em quadra por apenas 31 minutos. O astro ainda acertou 14 lances livres. Foi uma atuação imparável do atual MVP da liga. Para Tyrese Maxey, por fim, o colega “pegou no tranco” depois de um começo de temporada mais discreto.

“Joel encontrou em seu ritmo ideal. Nas primeiras partidas, sinto que estava procurando esse ritmo. Mas, agora, parece pronto para jogar. Foi agressivo quando recebeu a bola e o seu arremesso de média distância começou a cair. E, quando está embalado, o cara é bom nesse negócio de basquete”, exaltou o jovem talento do Sixers.

Por enquanto, em sete jogos, Embiid tem médias de 31.7 pontos, 10.9 rebotes e 5.9 assistências, além de 53% nos arremessos.

Sem tempo ruim

As recentes declarações colocam ainda um ponto final a uma possível insatisfação de Embiid com o 76ers. Afinal, após as movimentações de Damian Lillard e Jrue Holiday ao Milwaukee Bucks e Boston Celtics, respectivamente, ele chegou a apontar frustração. Assim, durante o Media Day, comentou sobre o momento da franquia.

“Se todo ano for para ser a mesma coisa, isso não te aproxima de ganhar um campeonato. Isso fica frustrante. Mas também acredito que não importa quem esteja no time. Afinal, eu sempre terei a chance de vencer”, comentou Embiid.

