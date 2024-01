Joel Embiid faz o jogo da carreira contra Victor Wembanyama e Sixers bate Spurs

Joel Embiid e Victor Wembanyama se enfrentaram pela primeira vez na NBA na noite de segunda-feira. No entanto, o Philadelphia 76ers levou a melhor sobre o San Antonio Spurs, vencendo por 133 a 123. Enquanto Embiid liderou o Sixers e quebrou o recorde da franquia com 70 pontos, Wembanyama produziu 33.

No primeiro período, Victor Wembanyama e Joel Embiid começaram com tudo, enquanto o Spurs tinha aproveitamento perfeito. Mas quando o francês saiu para descansar, Embiid passou a atacar a cesta o tempo todo. Apesar de tudo, San Antonio ainda liderava. O atual MVP terminou os 12 minutos iniciais com incríveis 24 pontos, a melhor marca da carreira em um quarto. Enquanto isso, a equipe texana vencia por 35 a 34.

O Sixers virou em cima do Spurs no começo do segundo período, mas não conseguia abrir larga vantagem. Então, ainda no primeiro tempo, Joel Embiid atingiu o seu 21° jogo consecutivo com 30 pontos ou mais e diante de Victor Wembanyama, o que torna algo ainda maior. Depois, ele ainda fez mais quatro, superando a sua melhor marca da carreira na primeira metade de um jogo. Ao fim dos 24 minutos iniciais, o 76ers liverava por 62 a 58.

Então, na volta do intervalo, Victor Wembanyama e Joel Embiid continuavam em uma batalha entre eles. Enquanto isso, o Sixers liderava por 73 a 66. Depois, o camaronês passou para Kelly Oubre, que fez a cesta, sofreu falta de Wembanyama (a quarta) e converteu o lance livre para deixar em 85 a 72. Aos poucos, a diferença de elenco foi ficando mais evidente. Embiid deixou em 89 a 77. Mas o pivô de Philadelphia estava “pegando fogo” e, pouco depois, ele já tinha 54 dos 96 pontos e a vantagem já era de 16. Nos últimos instantes do terceiro quarto, ele igualou sua melhor marca pessoal (59), enquanto o 76ers liderava por 104 a 89.

Por fim, nos 12 minutos restantes, o que se viu foi Victor Wembanyama tentando fazer o Spurs encostar, mas Joel Embiid e o Sixers tinham outros planos. Após uma sequência de cestas, Embiid tinha 65 pontos e Philadelphia liderava por 126 a 111. Então, sabendo que o recorde da franquia era de 68 pontos, o pivô continuou fazendo de tudo para bater. Mas o Spurs seguia vivo no jogo. Só que o jogador ainda queria a marca e, então, ele roubou a bola na defesa, partiu para a cesta e anotou o seu 70° ponto. Enquanto isso, a torcida gritava: “MVP”.

Restava pouco mais de um minuto para o fim, mas não era mais possível o Spurs virar e o técnico Nick Nurse retirou Joel Embiid de quadra após tornar-se o nono jogador na história da NBA a fazer 70 pontos ou mais.

(8-35) San Antonio Spurs 123 x 133 Philadelphia 76ers (29-13)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 33 7 2 0 2 Devin Vassell 22 4 9 0 0 Jeremy Sochan 14 8 4 0 1 Tre Jones 12 4 6 2 0 Doug McDermott 13 5 0 0 0

Três pontos: 13-41; Julian Champagnie: 3-3

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 70 18 5 1 1 Tyrese Maxey 18 4 8 0 0 Tobias Harris 14 2 6 0 0 Nicolas Batum 5 8 6 3 0 Danuel House 8 2 1 0 0

Três pontos: 5-20; Maxey: 2-5

(30-13) Milwaukee Bucks 122 x 113 Detroit Pistons (4-39)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 31 17 10 3 2 Khris Middleton 26 2 2 2 0 Brook Lopez 15 11 3 0 4 Damian Lillard 17 5 8 1 0 Malik Beasley 13 6 2 0 0

Três pontos: 10-39; Beasley: 3-8

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Marcus Sasser 23 1 3 1 0 Isaiah Stewart 19 8 2 2 5 Jaden Ivey 17 3 6 0 0 Bojan Bogdanovic 15 1 1 0 1 Jalen Duren 12 12 1 0 1

Três pontos: 10-30; Alec Burks: 3-9

(26-15) Cleveland Cavaliers 126 x 99 Orlando Magic (23-21)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 25 3 13 4 0 Sam Merrill 26 3 1 1 0 Jarrett Allen 14 11 4 0 2 Craig Porter 12 3 5 0 0 Georges Niang 11 5 0 0 1

Três pontos: 20-31; Merrill: 8-13

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 18 3 6 0 0 Franz Wagner 17 6 3 0 0 Moritz Wagner 15 4 1 0 0 Wendell Carter 10 9 1 2 0 Travelin Queen 8 1 5 1 0

Três pontos: 11-29; Caleb Houstan: 2-3

(16-27) Memphis Grizzlies 108 x 100 Toronto Raptors (16-28)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 27 4 5 6 1 Vince Williams 18 10 1 2 1 Luke Kennard 19 3 7 0 0 David Roddy 8 10 2 0 0 John Konchar 6 4 4 0 5

Três pontos: 13-34; Kennard: 5-13

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 29 9 1 0 1 Scottie Barnes 22 12 8 0 6 Thaddeus Young 12 6 4 3 0 Dennis Schorder 11 2 3 1 0 Immanuel Quickley 8 5 10 2 0

Três pontos: 8-23; Gary Trent Jr: 2-4

(10-31) Charlotte Hornets 128 x 125 Minnesota Timberwolves (30-13)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Camisa 0 28 5 2 1 0 Brandon Miller 27 3 2 1 0 LaMelo Ball 18 6 13 3 0 PJ Washington 12 7 3 1 1 Terry Rozier 11 2 4 0 0

Três pontos: 14-36; Miller: 3-4

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 62 8 2 0 0 Rudy Gobert 13 11 1 0 0 Nickeil Alexander-Walker 18 0 2 1 0 Anthony Edwards 9 5 11 0 0 Jaden McDaniels 9 4 4 2 0

Três pontos: 18-40; Towns: 10-15

Em andamento

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

