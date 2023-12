Joel Embiid iguala marca histórica de Kareem Abdul-Jabbar

O Philadelphia 76ers teve um péssimo início de jogo contra o Toronto Raptors na noite de sexta-feira, mas virou e venceu por 121 a 111. O principal responsável pela mudança no jogo foi Joel Embiid, que igualou uma marca histórica de Kareem Abdul-Jabbar. O atual MVP produziu 31 pontos e dez rebotes, concretizando o seu 13° duplo-duplo consecutivo com 30 pontos ou mais.

Mas não foi tão fácil atingir tais números. Joel Embiid começou mal, com apenas dois pontos no primeiro quarto. Enquanto isso, o ala Tobias Harris conseguia manter o Sixers vivo no jogo. Em um certo momento, o Raptors liderava por 27 a 12. Harris, aliás, fez 25 pontos somente no primeiro tempo e terminou com 33.

Publicidade

No entanto, a partir do segundo tempo, Embiid conduziu o 76ers ao triunfo.

“Eu vi que não estava sendo agressivo”, disse. “Mas então eu deixei o jogo vir para mim. Eu não forcei arremessos e então, no terceiro quarto, consegui algumas cestas”.

De fato, Joel Embiid começou a brilhar após o intervalo, o que lhe garantiu igualar a marca de Kareem Abdul-Jabbar. No terceiro período, ele anotou 17 pontos, enquanto o Sixers já liderava por 93 a 89.

Publicidade

Apesar de sofrer uma lesão na perna direita, que o atrapalhou durante todo o embate, o pivô conseguiu fazer sua equipe conquistar a oitava vitória nos últimos nove jogos. Ele ainda somou nove assistências e quatro bloqueios.

Leia mais sobre Joel Embiid

“Obviamente, ele ficou no jogo e não mudou seu jogo”, afirmou o técnico Nick Nurse. “Mas ele jogou bastante machucado e ele estará sentindo dores amanhã. Vamos ver como será nos próximos dias antes do próximo jogo”.

Publicidade

Outro que teve participação decisiva foi Tyrese Maxey. Ele também superou a marca dos 30 pontos ao anotar 33, além de dez assistências. No entanto, o armador fez questão de elogiar Harris, que constantemente vem aparecendo nos rumores de troca.

“Tobias está por aqui há muito tempo”, disse Maxey. “Ele sabe como ser profissional e estar pronto. Então, ele fez isso. Ele vem sendo incrível e a gente agradece muito por isso”.

Por outro lado, Joel Embiid faz mais uma temporada incrível. Não por menos, ele segue em primeiro na Corrida para o MVP e lidera a NBA em pontos em 2023/24.

Publicidade

Para ter uma ideia do que ele vem fazendo, a ESPN divulgou alguns números sobre o pivô.

Joel Embiid é o primeiro jogador a fazer 850 pontos, 250 rebotes e 150 assistências em seus primeiros 25 jogos de uma temporada. Além disso, ele é o primeiro desde Michael Jordan (1986/87) a fazer 20 jogos com 25 pontos ou mais nas primeiras 25 partidas.

Publicidade

Philadelphia volta às quadras na Rodada de Natal contra o Miami Heat.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA