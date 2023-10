Joel Embiid teria interesse em jogar pelo Knicks, afirma jornalista

De acordo com o analista da NBA, Chris Broussard, Joel Embiid tem o desejo de jogar pelo New York Knicks. A informação foi passada durante o programa First Things First, da Fox Sports. Segundo Broussard, no entanto, o astro evita admitir o interesse para não causar repercussão entre os fãs do Philadelphia 76ers.

“Há rumores na liga de que Embiid quer ir para Nova York”, contou Broussard. “Ele não vai admitir isso publicamente porque não quer a reação negativa dos fãs em Filadélfia. Mas há rumores de que ele tem interesse no Knicks”, completou.

O analista comentou sobre o histórico de rumores envolvendo a franquia novaiorquina. Nomes como Kevin Durant e Kyrie Irving, por exemplo, foram citados há alguns anos. Contudo, optaram por outros destinos. O mesmo ocorreu com Paul George e, mais recentemente, com Jrue Holiday.

Por isso, Broussard revelou um certo receio ao citar o possível interesse de Joel Embiid em jogar pelo Knicks. “Olha, sempre associamos o Knicks a grandes jogadores de outros times. Então, não vou contar com isso”, finalizou.

É fato, neste caso, que o astro quer um título para seguir no Sixers. Durante o Media Day, no início do mês, o MVP deu sinais de insatisfação em razão da falta de movimentações da franquia. Afinal, Philadelphia não conseguiu trazer nenhuma grande estrela. Além disso, vive um imbróglio com James Harden.

“Se todo ano for a mesma coisa, isso não te aproxima de ganhar um campeonato. Isso fica frustrante. Mas também acredito que não importa quem esteja no time. Afinal, eu sempre terei a chance de vencer”, comentou Embiid.



Essas declarações de Embiid não foram os primeiros indicativos de insatisfação. Afinal, após a troca que levou Holiday ao Boston Celtics, o pivô teve uma reação sarcástica no X (antigo Twitter). “Esta offseason foi divertida lmao (me caguei de tanto rir)”, postou o camaronês.

Apesar dos rumores, Embiid assinou na última offseason uma renovação com o 76ers. Assim, o novo acordo é de quatro anos e US$213 milhões com a franquia. O salário anual do MVP ultrapassa a marca dos US$53 milhões anuais. O contrato vai até a temporada 2026/27, quando ele terá uma opção de jogador de mais de US$59 milhões.

Olímpiadas

Outro desejo, neste caso revelado por Embiid, é o de defender os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. O astro do Philadelphia 76ers é camaronês, mas possui nacionalidade americana e francesa. Então, os dois países entraram em uma disputa pelo pivô. No fim das contas, melhor para os estadunidenses.

“Joel Embiid, atual MVP da NBA, se comprometeu a jogar pela seleção dos EUA nas Olimpíadas de Paris. Ele informou o diretor executivo da federação, Grant Hill, sobre sua decisão. Isso, aliás, veio poucos dias depois de ambos se reunirem por quase uma hora no Colorado, onde o Sixers realiza seus treinos de pré-temporada”, informou a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN.

“Ele escolheu representar os Estados Unidos porque quer ajudar a seleção a retornar ao topo do mundo do basquete depois de não conseguir medalha no Mundial”, completou Shelburne.

Em seguida, Joel Embiid complementou a explicação por meio de suas redes sociais.

“Após falar com minha família, soube que precisava representar os EUA”, escreveu. “Quero jogar com meus irmãos da NBA. Quero jogar pelos meus fãs porque sempre foram incríveis comigo. Mas, acima de tudo, quero jogar pelo meu filho, que nasceu nos EUA. Quero que ele saiba que joguei minha primeira olimpíada por ele”.

