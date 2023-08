Joel Embiid deixa torcedores do Sixers apreensivos por possível pedido de troca

Com a atual guerra entre James Harden e o GM Daryl Morey, os bastidores do Philadelphia 76ers estão pegando fogo. Em meio a confusão, Joel Embiid removeu Philadelphia como sua localização no Twitter e levantou os rumores sobre um futuro pedido de troca do Sixers. Apesar de parecer algo bobo, os torcedores da franquia estão apreensivos.

“Na maioria das vezes acredito que não vale a pena ficar prestando atenção nestas coisas. Mas Joel Embiid é muito ativo no mundo online. Então acho que é bom divulgar isso”, escreveu Sean Barnard, do portal Philly Sports Network, sobre o ocorrido.

Normally I think this isn’t worth paying attention to at all but Joel Embiid is too online and calculated that I think it is worth mentioning

Embiid removed “Processing…” and the location “Philadelphia, PA” from his Twitter bio pic.twitter.com/P1dBLLtckf

— Sean Barnard (@Sean_Barnard1) August 15, 2023