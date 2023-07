Joel Embiid exige chance de título no Sixers ou sinaliza pedido de troca

O Philadelphia 76ers pode ter um começo de temporada turbulento após mais uma eliminação na segunda rodada dos playoffs em 2022/23. Isso porque Joel Embiid de uma declaração polêmica indicando que pode querer uma troca do Sixers caso não sinta que brigará pelo título em breve. A fala aconteceu em entrevista a Maverick Carter, durante o festival do podcast Uninterrupted, realizado na última quinta-feira (13).

“Eu só quero ganhar um campeonato. Custe o que custar. Não sei onde isso vai acontecer. Seja com Philadelphia ou em qualquer outro lugar. Mas quero ter uma chance de conseguir isso. O meu desejo acima de tudo, é fazer o máximo que posso para ganhar um título. Quero ver como é o sentimento de vencer uma vez, e por fim, tentar a segunda e assim por diante”, refletiu o pivô.

Além disso, o atual MVP da NBA ainda “cutucou” a direção do 76ers em busca de reforços.

“Sei que não é algo nada fácil. É preciso sobretudo mais do que um, dois ou três caras. É sobre coesão, ter boas pessoas ao seu lado. Estou trabalhando duro todos os dias para que eu possa fazer isso acontecer, quero vencer. Quero mostrar que posso ser igual aos jogadores que alcançaram este objetivo, é um desejo que adoro. Eu entendo o negócio, me divirto, e acima de tudo penso que sou muito abençoado”, concluiu Embiid.

O pivô esteve em Los Angeles para o lançamento de seu estúdio de cinema. Ele também comentou sobre a outra estrela que o acompanhou durante a última temporada, James Harden. Embiid, então, contou que esteve confiante, até o último mês, de que o armador voltaria para a franquia.

Se alguém quiser tirar Joel Embiid do Sixers por uma troca, a missão financeira não será fácil. O pivô assinou uma extensão recente de quatro anos e US$213 milhões com a franquia. O salário anual do MVP ultrapassa a marca dos US$53 milhões anuais. O contrato vai até a temporada 2026/27, quando ele terá uma opção de jogador de mais de US$59 milhões.

Novela de James Harden tem “novos” capítulos

Na segunda-feira (17), Shams Charania, do portal The Athletic, falou sobre a negociação para a saída de James Harden. De acordo com o jornalista, não há mais clima interno para a permanência do armador.

“A relação de James Harden e o GM do Philadelphia 76ers, Daryl Morey está saturada. Mesmo com a amizade de longa data, é inegável que ao longo deste processo, a relação se deteriorou. Ele quer uma troca e que seja apenas para o Los Angeles Clippers. E afinal, sabemos como Harden pode ser pouco interessante se entrar desmotivado na pré-temporada, caso nada ocorra”, concluiu o insider.

No entanto, Charania não foi o único que abordou o futuro de Harden em Philadelphia. Segundo Kyle Neubeck, do jornal The Philly Voice, a franquia quer outro astro, caso a saída do armador se confirme.

“O Philadelphia 76ers quer um jogador de nível All-Star como retorno por James Harden. Porém os executivos rivais não enxergam a possibilidade como viável, e sim como irracional por parte do Sixers”, comentou.

Por outro lado, Joey Linn, setorista do Clippers na revista Sports Illustrated, e disse que, acima de tudo, Harden quer reencontrar um velho amigo em Los Angeles.

“Depois da renovação de Russell Westbrook, a vontade de James Harden em jogar pela franquia aumentou muito. Os dois seguem muito próximos mesmo após o fim da parceria em Houston. Os armadores querem jogar juntos de novo”, afirmou o jornalista.

Embiid é sonho do New York Knicks

A possibilidade de Joel Embiid deixar o Sixers em troca já foi abordada antes. Aliás, com um destino provável. Segundo Nick Fiedell, da ESPN, o New York Knicks sonha com a contratação do pivô.

“O que acontecerá se ano que vem o Sixers cair de novo na segunda rodada? Logo estaremos aqui nos questionando: Joel Embiid já teve o suficiente no 76ers? Enfim, essa é a pergunta que está rondando a liga agora. Afinal, em que momento ele dirá: ‘Não está acontecendo comigo aqui. Então, preciso ir a outro lugar’. Temos que olhar com atenção para Nova Iorque. É o New York Knicks”, questionou Friedell.

Além disso, Stefan Bondy, do jornal New York Daily News, já afirmou que Joel Embiid estaria no radar do New York Knicks para a próxima temporada da NBA. Mesmo eleito MVP pela primeira vez na carreira, a temporada do pivô com o 76ers terminou de forma frustrante. Isso porque, caiu nas semifinais da Conferência Leste. Então, uma saída da franquia passa a ser algo possível.

“Foi dito, desde o meio da temporada, que Joel Embiid é o cara a ser observado pelos Knicks. Então, a derrota do Sixers nos playoffs apenas intensificou essa crença”, escreveu Bondy em resposta a uma publicação que falava sobre o possível retorno de Harden ao Rockets.

