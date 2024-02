Joel Embiid vai passar por cirurgia no joelho

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o pivô Joel Embiid vai passar por uma cirurgia no joelho. Ainda não existe um prazo para o seu retorno às quadras, mas ele deverá perder um longo período, segundo o repórter. Com isso, Embiid está oficialmente fora da briga pelo MVP de 2023/24.

Até então, havia a esperança de que Joel Embiid pudesse ter algum tipo de recuperação alternativa, mas as dores no joelho forçaram uma nova cirurgia. O atleta teve problemas desde antes de seu início de carreira na NBA, perdendo as duas primeiras temporadas. MVP da última campanha, ele era o franco favorito ao prêmio até que as lesões voltaram a assombrar o jogador.

Enquanto ele estiver fora, a direção do Philadelphia 76ers ainda possui algumas opções. Entre elas, fazer uma troca por um outro pivô na trade deadline. Enquanto isso, Paul Reed deverá seguir no quinteto titular e Mo Bamba terá minutos vindo do banco.

Aos 29 anos, Joel Embiid vinha em sua melhor temporada na NBA. Em 34 jogos, ele registra médias de 35.3 pontos, 11.3 rebotes e 5.7 assistências. Como resultado, o Sixers tem um aproveitamento de 76.5% com ele em quadra. Sem ele, entretanto, o time venceu apenas quatro das 14 partidas (28.6%).

O 76ers passou a primeira metade da temporada lutando pelo segundo lugar do Leste, mas desde suas ausências, a equipe caiu para o quinto lugar. Agora, com a confirmação de que Embiid vai passar por cirurgia, é provável que a direção faça algumas mudanças.

O grande problema é que não existe um verdadeiro prazo. De acordo com o jornalista Zach Lowe, da ESPN, a equipe pode até mesmo “desistir” da temporada e aproveitar os próximos dois mercados para fazer trocas pensando em 2024/25. Ou seja, a direção faria movimentos utilizando os vários contratos expirantes que possui para montar um time competitivo na próxima campanha.

Para ter uma ideia, apenas Joel Embiid possui contrato garantido para 2024/25. Enquanto o acordo de Jaden Springer é de opção da equipe, Paul Reed tem acordo com garantia parcial para as próximas duas temporadas. E é isso.

Tyrese Maxey tem um expirante de calouro, então é possível que ele receba uma extensão máxima. Maxey recebeu a convocação para os reservas do All-Star Game, o que deve garantir a ele um aumento significativo de salário.

Portanto, a equipe pode aproveitar (quase) todos os outros expirantes para fazer trocas já na trade deadline, deixando espaço para contratações impactantes na offseason.

Isso porque sem Joel Embiid, o Sixers teve derrotas em que não conseguiu competir. Contra o Brooklyn Nets, por exemplo, o time perdeu por 136 a 121 e nos últimos seis jogos, venceu apenas um.

Corrida para o MVP

Desde o dia 8 de dezembro, Joel Embiid esteve na liderança da Corrida para o MVP. Mas, após enfrentar problemas com lesões, o pivô caiu para o terceiro lugar da última edição. Assim, Nikola Jokic voltou a liderar a premiação.

Por conta das novas regras da NBA, qualquer jogador que não atuar em 65 jogos ou mais fica inelegível para as premiações individuais. Sem Embiid na briga, é possível que Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) sejam os principais rivais de Jokic pelo prêmio.

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do Youtube a partir de 15h (horário de Brasília).

