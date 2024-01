Joel Embiid vence duelo com Nikola Jokic e 76ers bate Nuggets

No duelo dos dois pivôs mais dominantes da atualidade, Joel Embiid levou a melhor sobre Nikola Jokic e comandou a vitória do Philadelphia 76ers sobre o Denver Nuggets nesta terça-feira. Com apoio da torcida do Wells Fargo Center, os donos da casa venceram por 126 a 121.

Atual MVP da NBA, Embiid foi o cestinha da partida com 41 pontos e comandou a vitória do Sixers. Essa foi a 18ª partida consecutiva em que o astro superou a marca de 30 pontos. Além disso, Embiid ainda contribuiu com dez assistências e sete rebotes. A equipe da Philadelphia, entretanto, ainda contou com grandes atuações de Tyrese Maxey e Tobias Harris, que combinaram para 49 pontos.

Do outro lado, Jokic lutou bravamente para evitar a derrota. O camisa 15 anotou 25 pontos e conseguiu 19 rebotes no duelo. O time do Colorado ainda viu seis jogadores superarem a marca de dez pontos na partida.

Conforme o esperado, o duelo entre Embiid e Jokic no jogo entre 76ers e Nuggets foi eletrizante. O jogo teve 14 trocas na liderança e o primeiro quarto já deixou claro que o confronto seria equilibrado. O Nuggets venceu a parcial por 38 a 36, mas o pivô do Sixers foi o cestinha do período com 14 pontos.

O equilíbrio continuou no segundo quarto, com as equipes trocando cestas do início ao fim. Dessa vez, contudo, Murray e Maxey chamaram a responsabilidade e foram os cestinhas das equipes. Embiid e Jokic, entretanto, anotaram nove pontos cada. Assim, o jogo foi para o intervalo empatado em 78 a 78.

A volta do intervalo viu um Nuggets mais focado. Com menos erros ofensivos, um aproveitamento superior e um excelente jogo coletivo, a equipe visitante venceu o terceiro quarto por 26 a 21 e parecia encaminhar a vitória.

No entanto, o Nuggets esqueceu de combinar com Embiid. O pivô voltou ainda mais inspirado e anotou 11 pontos no quarto período para, então, guiar seu time à vitória. A 26ª da temporada.

(28-14) Denver Nuggets 121 x 126 Philadelphia 76ers (26-13)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 25 19 3 1 1 Michael Porter Jr. 20 5 0 1 0 Jamal Murray 17 3 10 0 1 Aaron Gordon 16 6 4 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 13 5 2 1 0

Três pontos: 12-29; Porter Jr.: 4-8

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 41 7 10 0 1 Tyrese Maxey 25 5 9 2 0 Tobias Harris 24 5 4 1 2 Kelly Oubre Jr. 11 5 0 1 0 Nicolas Batum 8 4 2 0 2

Três pontos: 15-31; Maxey: 4-9

(23-17) Sacramento Kings 117 x 119 Phoenix Suns (22-18)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 33 2 6 2 0 Domantas Sabonis 21 12 11 0 1 Keegan Murray 18 4 3 1 1 Malik Monk 13 3 8 0 1 Kevin Huerter 10 3 2 2 1

Três pontos: 18-40; Fox: 6-10

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Grayson Allen 29 5 6 2 2 Kevin Durant 27 5 4 0 2 Devin Booker 16 4 11 0 0 Bradley Beal 13 3 5 2 0 Jusuf Nurkic 10 15 3 0 1

Três pontos: 17-37; Allen: 9-14

(27-13) Oklahoma City Thunder 117 x 128 Los Angeles Clippers (26-14)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 25 3 7 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 19 2 4 0 2 Luguentz Dort 19 1 1 0 0 Isaiah Joe 15 6 3 2 0 Chet Holmgren 8 5 5 0 1

Três pontos: 16-34; Joe: 5-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 38 7 5 3 0 Kawhi Leonard 16 6 6 0 1 James Harden 16 5 8 0 1 Mason Plumlee 14 5 2 0 3 Daniel Theis 9 8 0 0 3

Três pontos: 20-43; George: 6-12

