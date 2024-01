Joel Embiid volta, amplia recorde e 76ers derrota Rockets

Após perder sete dos últimos nove jogos por lesão, o atual MVP Joel Embiid dominou na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Houston Rockets por 124 a 115. Embiid anotou 41 pontos, além de dez rebotes, ampliando o recorde pessoal para 16 partidas com, pelo menos, 30-10. Enquanto isso, Tyrese Maxey somou 27 pontos e sete assistências. Por outro lado, Jalen Green e Alperen Sengun foram os melhores do Rockets, com 20 e 19 pontos respectivamente.

Apesar de o 76ers ocupar o terceiro lugar no Leste, quando Joel Embiid atua, o resultado geralmente é o mesmo que aconteceu contra o Rockets: vitória. Com ele em quadra, o Sixers venceu 78.6% das partidas em 2023/24. Então, apenas como comparação, o Boston Celtics, time de melhor campanha da NBA, entrou na rodada de segunda-feira com 76.9% de aproveitamento.

Mas Joel Embiid começou a ser dominante desde o início, com 13 pontos no primeiro quarto, enquanto o 76ers liderava por 33 a 19 em cima do Rockets. Depois, no segundo quarto, a diferença foi aumentando naturalmente. Após cesta de Tobias Harris, o Sixers vencia por 42 a 23. Danuel House ampliou para 47 a 25, enquanto Houston passou mais de quatro minutos sem pontuar. Mas os visitantes ainda cometeram muitos erros de ataque, especialmente Alperen Sengun, com cinco no primeiro tempo. Então, ao fim dos primeiros 24 minutos, Philadelphia vencia por 66 a 47.

Então, na volta do intervalo, mais domínio de Joel Embiid e do 76ers sobre o Rockets. Apesar de Houston pressionar com bolas de três, a diferença seguia na casa dos 20 pontos. Sempre que os visitantes tentavam encostar, uma resposta imediata de Philadelphia acontecia. Alperen Sengun cortou para 13, mas em pouco mais de um minuto, a liderança do Sixers pulou para 19. Marcus Morris ampliou para 22, enquanto as equipes se preparavam para o último período.

Nos 12 minutos finais, Houston seguiu tentando voltar para o jogo, mas Tyrese Maxey apareceu para ampliar ainda mais. Com cesta de Joel Embiid, o 76ers vencia o Rockets por 106 a 78. Os visitantes ainda esboçaram uma reação, mas a diferença não caía ao ponto de ameaçar a vitória de Philadelphia. Então, apenas quando a quadra ficou repleta de reservas é que começou a cair.

Em geral, o Sixers dominou o tempo todo e saiu com o 25° triunfo em 38 jogos em 2023/24. Por outro lado, o Rockets tem campanha negativa, com 19 vitórias e 20 derrotas.

(19-20) Houston Rockets 115 x 124 Philadelphia 76ers (25-13)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 19 9 6 1 2 Jalen Green 20 5 3 0 0 Dillon Brooks 18 6 2 0 0 Jabari Smith Jr 13 7 2 0 0 Cam Whitmore 14 6 1 1 0

Três pontos: 8-27; Brooks: 2-3

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 41 10 3 1 1 Tyrese Maxey 27 1 7 0 0 Patrick Beverley 11 5 6 1 1 Tobias Harris 10 3 2 0 0 Marcus Morris 8 5 1 0 0

Três pontos: 15-31; Maxey: 6-10

(24-17) New Orleans Pelicans 120 x 125 Dallas Mavericks (24-17)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 30 1 3 1 0 CJ McCollum 23 6 4 1 0 Larry Nance Jr 14 8 2 3 0 Brandon Ingram 12 5 5 1 0 Trey Murphy 14 3 0 0 0

Três pontos: 7-23; McCollum: 3-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 42 7 7 0 1 Tim Hardaway Jr 41 2 2 1 1 Josh Green 13 4 3 0 0 Grant Williams 7 3 7 3 0 Dereck Lively 6 12 1 0 0

Três pontos: 18-43; Hardaway: 9-15

(22-18) Orlando Magic 98 x 94 New York Knicks (23-17)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 20 6 3 0 0 Cole Anthony 15 4 5 2 0 Wendell Carter 17 3 0 0 1 Chuma Okeke 15 3 0 0 1 Goga Bitadze 3 11 3 0 0

Três pontos: 8-29; Okeke: 4-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles McBride 20 2 1 2 1 OG Anunoby 17 2 4 0 0 Julius Randle 15 6 5 0 0 Donte DiVincenzo 15 6 4 0 1 Isaiah Hartenstein 7 12 3 0 0

Três pontos: 13-40; McBride: 4-10

(4-36) Detroit Pistons 129 x 117 Washington Wizards (7-32)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Alec Burks 34 2 2 0 0 Jalen Duren 20 19 4 0 1 Jaden Ivey 24 7 6 0 3 Isaiah Stewart 16 6 4 1 2 Ausar Thompson 14 8 2 3 0

Três pontos: 12-31; Burks: 8-12

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyus Jones 22 6 7 1 0 Jordan Poole 16 0 2 0 0 Kyle Kuzma 21 8 4 3 2 Deni Avdija 12 2 4 0 2 Landry Shamet 11 0 0 1 1

Três pontos: 19-41; Jones: 4-10

(7-32) San Antonio Spurs 99 x 109 Atlanta Hawks (16-23)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 26 13 2 2 5 Jeremy Sochan 23 8 4 2 2 Julian Champagnie 15 1 1 1 0 Tre Jones 6 1 10 3 0 Keldon Johnson 5 6 0 1 0

Três pontos: 11-42; Champagnie: 5-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 36 6 13 1 1 Jalen Johnson 16 10 7 6 0 Dejounte Murray 13 13 0 0 1 Clint Capela 13 11 0 0 4 Saddiq Bey 10 5 2 0 0

Três pontos: 13-38; Young: 6-11

