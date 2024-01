Joel Embiid volta às quadras e segue líder da Corrida para o MVP

A NBA divulgou nesta sexta-feira (19) a lista para a Corrida para o MVP da NBA com o astro Joel Embiid no topo do ranking. Apesar de o jogador estar em riscos de deixar a luta pelo prêmio, ele retornou às quadras com duas performances incríveis. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) e Nikola Jokic (Denver Nuggets) completam o pódio.

De acordo com as novas regras da liga, Joel Embiid pode “desaparecer” do ranking da Corrida para o MVP. O pivô já perdeu dez jogos por lesão, o que pode complicar sua situação. Segundo as novas regras da liga, um jogador precisa estar em, pelo menos, 65 partidas. Ou seja, o máximo de jogos que ele pode atingir no momento é 72 e estamos apenas na metade da temporada.

No entanto, Embiid teve dois jogos impecáveis desde então. Nas vitórias sobre o Houston Rockets e Denver Nuggets, o camaronês anotou 41 pontos em cada uma. Enquanto isso, seus principais concorrentes (Gilgeous-Alexander e Jokic) seguem na briga.

Por outro lado, Jayson Tatum segue como o melhor jogador que nasceu nos EUA em 2023/24. Apesar de o Celtics ter a melhor campanha da NBA, ele jamais superou a marca na atual temporada. Enquanto isso, Tyrese Haliburton, que teve uma lesão na coxa, justamente contra o Celtics, perdeu algumas posições e é o nono.

Há duas semanas, Shai Gilgeous-Alexander assumiu o terceiro lugar, superando Giannis Antetokounmpo. Então, com a ótima campanha do Thunder na temporada, é possível que ele “ganhe mais pontos” para lutar pelo MVP.

Sempre candidatos ao MVP, Joel Embiid e Nikola Jokic comandam o Denver Nuggets e o Philadelphia 76ers, respectivamente, a liderarem na Corrida deste ano. Enquanto o Nuggets é o terceiro do Oeste, o Sixers ocupa a mesma posição no Leste.

Mas, ao mesmo tempo, é importante apontar a presença de Kawhi Leonard entre os dez primeiros novamente. Ele já esteve na última, enquanto o Los Angeles Clippers vem com uma grande campanha de recuperação.

Então, confira o ranking para o MVP, segundo a NBA

10. Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

9. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

8. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

7. Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

6. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

1. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Outros jogadores considerados: Devin Booker, Phoenix Suns; Kevin Durant, Phoenix Suns; Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves; Bam Adebayo, Miami Heat; LeBron James, Los Angeles Lakers.

