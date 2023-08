Jogador do Clippers é preso com arma carregada em seu carro

O jogador Amir Coffey, do Los Angeles Clippers, foi preso após ser flagrado com uma arma no veículo em que estava. Os policiais acharam o revólver durante uma abordagem de rotina nas horas iniciais dessa segunda-feira. De acordo com o site TMZ Sports, ele recebeu voz de prisão depois de admitir que era dono do artefato.

Os oficiais pararam o veículo, antes de tudo, por causa de excesso de velocidade. O carro é do atleta, mas ele estava no banco do passageiro. A parada “evoluiu” para uma busca porque eles sentiram cheiro de maconha. Encontrou-se uma quantidade não revelada da substância com o motorista, que também acabou detido.

Os relatórios da polícia indicam que Coffey ficou quatro horas detido no distrito. Foi liberado, então, sem detalhes sobre o pagamento de fiança. No entanto, o episódio ainda vai ter mais desdobramentos. Sabe-se que o jogador vai ter que apresentar-se à justiça em 24 de agosto para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O Clippers, a princípio, foi bastante suscinto sobre o caso. “Nós estamos cientes da situação legal em que Amir envolveu-se nas últimas horas. Nós estamos apurando mais informações, por enquanto”, declarou a franquia, em um comunicado à rede NBC Sports.

Questão crítica

As arma s de fogo já viraram uma questão crítica na NBA bem antes do jogador do Clippers ser preso. O jovem astro Ja Morant teve recorrentes aparições públicas com os artefatos e, com isso, virou um problema para a liga. O comissário Adam Silver tomou a frente da situação e condenou esse tipo de comportamento.

“Tenho empatia pela pressão que Ja enfrenta, mas estou muito atento à violência com armas entre os jovens em nossa sociedade. Por isso, esse é um assunto que encaramos com incrível seriedade. Não vamos discutir a restrição da posse, mas esse não é um comportamento aceitável”, afirmou o executivo, na época.

A NBA suspendeu Morant dos primeiros 25 jogos da próxima temporada por causa desses episódios. É possível que Coffey também enfrente algum tipo de “gancho” da liga, embora não tão longo. O titular do Memphis Grizzlies recebeu a pena de afastamento de oito jogos, por exemplo, na primeira transgressão.

Situação estranha

Coffey tem uma ascensão interessante no elenco do Clippers. Menos de dois anos atrás, afinal, ele estava no time com um contrato two-way. O ala virou um atleta de rotação e, assim, assinou um contrato de US$11 milhões na última offseason. Mas, na campanha passada, voltou a perder espaço na preferência de Tyronn Lue.

Além disso, ele vai passar por uma situação estranha na reapresentação para a pré-temporada. O atleta de 26 anos foi trocado no fim de junho, como parte da negociação que levaria Malcolm Brogdon para o Clippers. Rescindiu-se a negociação, no entanto, após a identificação de um problema físico nos exames do armador.

Em 181 partidas na carreira, Coffey registra média de 5,5 pontos com quase 37% de aproveitamento nos arremessos de longa distância.

