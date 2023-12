Jogador do Pacers cita vingança após vitória sobre o Celtics

De acordo com Aaron Nesmith, jogador do Indiana Pacers, a vitória contra o Boston Celtics, na segunda-feira (4), teve um sentimento de vingança. Com o resultado, o time celta foi eliminado na Copa NBA, enquanto a equipe vencedora passou de fase. O ala relembrou sua atuação ruim no primeiro encontro entre as franquias na temporada, mas conseguiu boa atuação no jogo do torneio de intertemporada.

Vale lembrar que ele foi escolhido pelo Celtics na 14ª posição do Draft de 2020 e fez parte do acordo que levou Malcolm Brogdon para Boston em 2022. Então, enfrentando sua antiga equipe, Nesmith desempenhou um papel fundamental no triunfo. Diferente do confronto de novembro, vencido pelo rival por mais de 40 pontos de diferença.

Em entrevista pós-jogo, o jogador do Pacers expressou a importância da vitória contra o Celtics. Além disso, enfatizou sua relevância não apenas para o torneio da temporada, mas também pelo sentimento de vingança pessoal e para Indiana.

“Todos estávamos realmente ansiosos por este jogo. Especialmente com o desempenho que tivemos em Boston no início da temporada”, afirmou Nesmith. “Então, essa partida significou muito para nós. Não apenas pela competição, mas como um jogo de vingança.”

Da mesma forma, o atleta de 24 anos descreveu o duelo com um atmosfera de playoffs. Ele também elogiou o elenco do rival e destacou o nível de preparação para a partida.

“Precisamos ser físicos com eles. O Celtics tem jogadores fenomenais, All-NBA. Então, precisamos jogar de forma dura contra eles. Acho que Bruce Brown e eu fizemos um bom trabalho neste sentido esta noite. Isso porque Boston vai conseguir pontuar e fazer o jogos deles. Mas não podemos deixar de marcar e dificultar”, completou.

Nesmith destacou a jogada de quatro pontos do companheiro de equipe Tyrese Halliburton como o ponto de virada no jo. O lance, afinal, permitiu que o Pacers assumisse o controle no final do último quarto.

A vitória de redenção não apenas destacou o impacto de Nesmith em quadra, mas também indicou o bom momento do Pacers para vingar a derrota anterior.

Com o ótimo resultado por 122 a 112, Indiana avançou às semifinais do Leste. O duelo também ficou marcado pelo show de Tyrese Haliburton. O astro do Pacers terminou com um triplo-duplo e é um dos principais candidatos ao prêmio de MVP do torneio.

