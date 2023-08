Ex-jogador do Lakers garante que Celtics piora com Kristaps Porzingis

O Boston Celtics não passou a agência livre em branco. As tentativas de vencer o título da NBA com o mesmo grupo não deram certo e, agora, partiu para um plano B. Então, o Celtics fez de tudo para conseguir uma troca por Kristaps Porzingis, mas para Michael Cooper, ex-Los Angeles Lakers, o time de Massacusetts piorou.

“O Boston Celtics deu três passos para trás”, afirmou Cooper, no programa Showtime with Coop. “Como você faz isso? Você perdeu Grant Williams. Então, você faz o absurdo de perder Marcus Smart, seu coração e sua alma no time”.

De fato, o time de Boston abriu mão de seu melhor defensor, um dos “donos” do vestiário, mas recebeu uma ótima opção para os dois lados da quadra. Entretanto, não parece ser o suficiente para atingir o título da liga. Ao menos, por enquanto.

Publicidade

“Quem é ele? A única coisa que eu digo é que ele se parece com um jogador do Celtics. O cara não foi bem em Dallas (Mavericks), mas não foi bem em Washington (Wizards). Então, o cara chegou da Europa. Mas acho que ele está aqui para aparecer em propagandas de outdoor“.

Leia mais

Apesar de Cooper ter razão sobre Smart, o ex-jogador do Lakers comete um equívoco sobre a passagem de Kristaps Porzingis antes de chegar ao Celtics. Embora o letão não tenha brilhado com Luka Doncic no Mavs, ele foi bem no Wizards. A equipe de Washington não foi aos playoffs com ele, mas o jogador fez boas temporadas por lá e evoluiu em diversos aspectos.

Publicidade

All-Star em 2017/18, quando ainda jogava pelo New York Knicks, ele produziu 22.7 pontos, 6.6 rebotes e 2.4 bloqueios naquela temporada. Então, em 2022/23, seus números foram similares: 23.2 pontos, 8.4 rebotes e 1.5 toco. Portanto, o atleta agrega mais do que atrapalha. Seu grande problema, no entanto, fica por conta da parte física.

Publicidade

Apenas em sua primeira temporada na NBA, em 2015/16, Porzingis atuou em 70 partidas ou mais. É um ponto de preocupação para o Celtics, já que a equipe teve muitas dificuldades em manter Robert Williams saudável. Agora, ainda terá Al Horford. Mas o veterano não deve ficar por muito tempo.

No momento, Porzingis não vai atuar no Mundial de Basquete por conta de uma lesão no pé, mas não deverá ser problema para a temporada regular.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol