Jogador do Lakers, Jarred Vanderbilt afirma que cresceu durante a carreira

Os atletas chegam cada vez mais jovens à NBA e, como resultado, podem ainda estar em fase de crescimento. Um rumor forte da atual offseason do Los Angeles Lakers é que o jogador Jarred Vanderbilt está mais alto para a próxima temporada. Em entrevista ao podcast “Run Your Race”, o ala-pivô comentou sobre o tema inusitado. Ele não quis confirmar, mas também não negou esse suposto crescimento.

“Cara, isso é muito louco porque cheguei à NBA com 2,03m. Dizem que, agora, eu tenho 2.11m de altura, vai saber. Vamos esperar as medições oficiais acontecerem, mas, honestamente, não sei. É o que dizem por aí, sou apenas o mensageiro. Uns centímetros a mais cairiam bem, afinal”, brincou o atleta de 24 anos.

Atualmente, a NBA tem um sistema de medições que “mudou” a altura de alguns jogadores em outros tempos. Ou seja, a estatura é um conceito meio que aberto na liga. LeBron James, Kevin Durant e Klay Thompson são alguns exemplos de atletas que afirmavam ter mais ou menos altura do que realmente tinham após avaliação da liga.

Publicidade

Para um jogador tão versátil, capaz de defender quase todas as posições, o crescimento pode aumentar os minutos de Jarred Vanderbilt com a camisa do Lakers. Aliás, de forma pontual, ele já atuou em três posições diferentes durante a reta final da última temporada.

Leia mais

Lakers dispensa armador antes da pré-temporada da NBA

HBO anuncia cancelamento de série sobre o Lakers

Boletim de rumores da NBA (23/09/2023)

Publicidade

Exemplos

Em outro ponto da entrevista, o jovem elogiou a presença dos astros LeBron James e Anthony Davis como referências. De acordo com o especialista defensivo, a troca que trouxe-o junto com outros jogadores para Los Angeles mudou o time de patamar. Mas tudo ficou mais fácil pela facilidade e inteligência dos craques em quadra.

“Acho que mudamos a temporada da franquia. Tanto eu, Malik Beasley, Rui Hachimura ou D’Angelo Russell. Nós ajudamos a mudar a disputa”, afirmou o camisa 2. “Mas tenho que dizer que tudo acontece tão bem e rápido por conta dos líderes desse time: LeBron e Anthony. Cara, o QI de basquete deles deixa tudo mais fácil”, confessou.

Publicidade

“Só de estar perto dos dois, aprendendo e observando a forma como abordam os jogos e os treinamentos, ajuda demais. Ter caras tão eficientes, dentro e fora de quadra, deixou as coisas mais simples. Então, fizemos nossa parte e complementamos os dois da melhor forma. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, foi uma conexão rápida. Apenas atendendo as necessidades do time e entendendo nosso papel. É uma troca que deu muito certo”, prosseguiu.

Por fim, ele também elogiou os torcedores do time e a atmofera em Los Angeles. “Esse clima é sem igual, cara. A torcida do Lakers é muito diferente. Em todo lugar que você vai é como se fosse um astro de cinema. Eu me sinto num filme. E acho que é quase isso mesmo”, concluiu o jovem.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA