Jogador da NBA desafia Jon Jones, lenda do UFC, para briga

Jon Jones é o atual campeão do peso-pesado do UFC, mas um jogador da NBA não tem medo de briga com o lutador. Em entrevista ao podcast NBA Rookie Life, James Johnson, ex-Indiana Pacers, afirmou que poderia vencê-lo se treinasse por um ano. O veterano de 36 anos contou que já tem um currículo nas artes marciais.

“Eu acho que poderia vencê-lo, de verdade. Mas, como eu disse, com um ano de treinamento de defesa. Só preciso treinar a defesa no chão. Ele começou a aprender a usar as mãos e os pés, quando, depois da faculdade? Eu soco e chuto desde os cinco, seis anos”, disse Johnson.

“Ele faz wrestling há muito tempo, aprendeu todos os movimentos e coisas assim há muito tempo. Comecei a aprender wrestling e tudo mais no ensino médio, jiu-jitsu. Ele tem uma grande vantagem porque ninguém quer ir para o chão. Mas, desde que eu consiga impedi-lo de ir para o chão, ganho“, completou.

Publicidade

Johnson, de 36 anos, é um atual agente livre que tem 2,01 metros e 109 kg. No entanto, seu físico imponente não é a única coisa que impressiona. Ele é faixa preta de segundo grau em karatê, uma campanha de 20 vitórias e nenhuma derrota em kickboxing e 7 triunfos em sete lutas de MMA. Desse modo, tem uma certa experiência na área.

Leia mais!

Dona do Lakers defende Anthony Davis como melhor jogador da NBA

Austin Rivers chama jogadores do Hornets de “problemáticos” e causa revolta

Draymond Green se revolta com “vazamento”, mas aprova Dwight Howard no Warriors

Publicidade

Será que isso seria o suficiente para o jogador da NBA conseguir vencer o campeão do UFC em uma briga? Após três anos afastado, Jones, de 36 anos, se tornou campeão do peso-pesado ao vencer Ciryl Gane com uma certa facilidade. O confronto ocorrido em março, em Las Vegas, durou pouco menos de dois minutos e foi considerado um retorno histórico.

Desse modo, o lutador de 1,93m e 113 kg está no topo do ranking da categoria peso-pesado do UFC. Começou sua carreira na liga em 2008 e desde então carrega uma campanha de 27 vitórias, uma derrota e nenhum empate. Dos confrontos ganhos, dez deles foram por nocaute e sete por submissão.

Publicidade

Jones e Miocic

A próxima luta de Jones acontecerá no dia 11 de novembro, em Nova York. O adversário será Stipe Miocic, veterano de 41 que já foi campeão da categoria. Com 1,93m e 109 kg, o lutador possui uma campanha de 20 vitórias, quatro derrotas e nenhum empate no UFC.

Publicidade

A probabilidade está do luta de Jones. Miocic não compete há dois anos e meio. Desse modo, possui o status de “azarão”, algo que nega.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Desse modo, análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA