Jogador do Spurs leva suspensão na NBA

Devonte’ Graham, jogador do San Antonio Spurs, sofreu uma suspensão da NBA para os primeiros dois jogos da temporada 2023/24. O armador foi punido devido a uma ocorrência em julho de 2022. Na ocasião, ele foi parado pela polícia por estar dirigindo bêbado e acima da velocidade permitida. Ele, então, se declarou culpado por dirigir após beber e teve a acusação por ultrapassar o limite de velocidade, mas foi retirada.

Graham receberá cerca de US$24.7 milhões na franquia pelos próximos dois anos. Além da suspensão, o jogador do Spurs será descontado em cerca de US$166 mil, nos dois jogos em que se ausentar na NBA. O armador recebe US$12.1 milhões, para a temporada 2023/24.

Publicidade

De acordo com a polícia, o carro do armador foi parado às 2h39 do dia 7 de julho de 2022. A faixa onde Graham estava, permitia que ele dirigisse a 60 quilômetros por hora o que, sobretudo, estava longe da velocidade do carro dele naquele momento. O jogador estava a mais de 100 quilômetros, antes que a polícia o abordasse. Além disso, o jogador aparentava estar alcoolizado.

Ele se declarou culpado imediatamente. Mas não escapou da punição, pouco mais de um ano depois. Na época, entretanto, o jogador não pertencia ao San Antonio Spurs. Ele estava no New Orleans Pelicans e, posteriormente, foi trocado na trade deadline de 2022/23, para a franquia texana. Em compensação o time Luisiana recebeu Josh Richardson.

Publicidade

Leia mais!

A troca para o Spurs fez Graham voltar a subir de patamar, em níveis de produção em quadra. Foram apenas 15.3 minutos por jogo em 2022/23, quando estava no Pelicans, incluindo, 5.3 pontos e 2.2 assistências. No entanto, quando saiu, ele teve médias de 26.4 minutos, 13 pontos e quatro assistências em San Antonio.

Recorde e curiosidade

O melhor desempenho e espaço que Graham recebeu no Spurs já ficou claro, sobretudo, no primeiro jogo dele na franquia. Sua estreia ocorreu no dia 10 de fevereiro .Na ocasião, uma visita dos texanos ao Detroit Pistons.

Publicidade

Ele marcou 31 pontos, acertando seis bolas de três, na derrota da equipe. O detalhe, aliás, é que essa é a maior marca de um jogador estreante por San Antonio, em todos os tempos.

Ele chegou a ter médias de 18.2 pontos e 7.5 assistências, durante a campanha de 2019/20 pelo Charlotte Hornets, seu primeiro time na NBA. Muitos defenderam que ele fosse o jogador que mais evoluiu naquela temporada, nesse sentido. Mas, o prêmio ficou com Brandon Ingram, que foi All Star, na ocasião pelo New Orleans Pelicans. Os dois, inclusive, jogaram juntos no Pelicans em 2021/22, e até fevereiro de 2022/23.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads