Quais jogadores da NBA estarão no Mundial de Basquete?

O Mundial de Basquete FIBA que acontecerá entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro contará com vários jogadores da NBA. Ao todo, são 55 atletas da liga com 24 das 30 equipes representadas. No entanto, as exceções são, Denver Nuggets, Sacramento Kings, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Charlotte Hornets e, por fim, o Boston Celtics.

O time da NBA com mais jogadores no Mundial de Basquete, é o Oklahoma City Thunder. A franquia, afinal, tem seis jogadores distribuídos cinco seleções diferentes.

O formato da edição de 2023 da Copa do Mundo é o mesmo em relação a 2019. Oito grupos com quatro equipes cada na fase inicial, como acontece por exemplo, no Mundial de futebol. Assim, os dois melhores avançam para a segunda fase, onde novos quatro grupos com quatro equipes são formados.

Por fim, novamente os dois melhores times avançam para uma terceira fase em jogos únicos. Das quartas de final até a grande decisão, onde o novo campeão mundial, então, será coroado.

Vale lembrar, aliás, será a primeira vez que teremos múltiplas sedes no torneio. Isso porque todas as outras edições tiveram apenas uma. A primeira fase será realizada na Indonésia e Japão. Quem avançar, enfim, atuará nas Filipinas para a fase decisiva.

Confira portanto, quem são estes jogadores e que país estão representando na Copa do Mundo de 2023.

Grupo A

Filipinas: Jordan Clarkson (Utah Jazz)

República Dominicana: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) e Lester Quinones (Golden State Warriors)

Itália: Simone Fontecchio (Jazz)

Grupo B

Sudão do Sul: Carlik Jones (Chicago Bulls)

Sérvia: Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks), Aleksej Pokusevski (Thunder), Nikola Jovic (Miami Heat) e Filip Petrusev (Philadelphia 76ers)

China: Kyle Anderson (Timberwolves)

Nikola Jokic é a ausência de peso deste grupo. Convocado pela sérvia, o MVP das finais prezou pelo descanso. O jogador teve a maior corrida de playoffs da carreira em 2023, com o título da liga.

Dois jogadores notáveis do Sudão do Sul, não estão na NBA. Wenyen Gabriel, que jogou pelo Lakers em 2022/23. Assim como, Marial Shayok, que está no afiliado do Boston Celtics na G-League, em Maine.

Grupo C

Estados Unidos: Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Cam Johnson (Nets), Walker Kessler (Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) e Austin Reaves (Los Angeles Lakers).

Grécia: Thanasis Antetokounmpo (Bucks)

Giannis Antetokounmpo é a grande ausência deste grupo. Como resultado de uma cirurgia no joelho, o astro se ausentou da Copa do Mundo. Impedindo, então, um duelo com os EUA logo na primeira fase.

Grupo D

Lituânia: Jonas Valanciunas (Pelicans)

Montenegro: Nikola Vucevic (Bulls)

Domantas Sabonis sofreu uma lesão no polegar, o que o impede de jogar o mundial de 2023. Além disso, esse é o grupo com menos jogadores de NBA do torneio, ao lado do Grupo G.

Grupo E

Alemanha: Dennis Schroder (Toronto Raptors), Daniel Theis (Pacers), Franz Wagner e Mo Wagner (Magic)

Finlândia: Lauri Markkanen (Jazz)

Austrália: Xavier Cooks (Washington Wizards), Dyson Daniels (Pelicans), Dante Exum (Dallas Mavericks), Josh Giddey (Thunder), Josh Green (Mavericks), Joe Ingles (Magic), Patty Mills (Hawks), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers) e Jack White (Thunder)

Japão: Yuta Watanabe (Phoenix Suns)

Duas ausências fortes neste grupo E. O controverso Ben Simmons focou na recuperação para a temporada 2023/24 com o Brooklyn Nets. Ou seja, ficou fora da lista australiana.

Outro que focou em descansar para o próximo ano, é o ala do Lakers Rui Hachimura, desfalcando o Japão. Ainda assim, este é o grupo com mais jogadores da liga no torneio. São 15 ao todo.

Grupo F

Eslovênia: Luka Doncic (Mavericks)

Geórgia: Sandro Mamukelashvilli (San Antonio Spurs) e Goga Bitadze (Magic)

Grupo G

Espanha: Santi Aldama (Grizzlies) e Usman Garuba (Thunder)

O Brasil não conta com representantes da NBA. Isso porque Raulzinho deixou o Cleveland Cavaliers e vai disputar a EuroLiga em 2023/24 pelo Fenerbahçe. Gui Santos, por sua vez, ainda não foi integrado ao time principal do Golden State Warriors. Então, ainda é jogador da G League.

Ricky Rubio era presença certa na seleção espanhola, mas o armador anunciou uma pausa na carreira. O veterano resolveu cuidar da saúde mental. Assim, não defenderá o Cavaliers em 2023/24.

Grupo H

Canadá: Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), RJ Barrett (Knicks), Dillon Brooks (Houston Rockets), Nickeil Alexander-Walker (Timberwolves), Kelly Olynyk (Jazz) e Dwight Powell (Mavericks)

Letônia: Davis Bertans (Thunder)

França: Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Evan Fournier (Knicks) e Rudy Gobert (Timberwolves)

O último grupo do mundial de basquete é o que tem mais ausências de jogadores da NBA.

Na França, o calouro Victor Wembanyama resolveu não atuar enquanto foca na recuperação depois de uma temporada europeia completa antes do Draft. Joel Embiid se naturalizou para poder defender o país europeu em jogos de seleções, porém, devido ao seu casamento, deve jogar apenas nas Olímpiadas de 2024.

No Canadá, Jamal Murray vai se recuperar de uma longa corrida de playoffs após ficar mais de um ano parado. Ao que tudo indica, então, ele está se prevenindo para evitar uma nova lesão mais séria.

Por fim, Kristaps Porzingis tem uma fascite plantar no pé direito. Em concordância com a seleção da Letônia e dos dirigentes do Boston Celtics, o pivô não vai jogar enquanto sustenta uma lesão.

