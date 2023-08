Jogadores do Phoenix Suns já treinam juntos para a temporada da NBA

Os jogadores do Phoenix Suns já começaram a treinar juntos para a temporada 2023/24 da NBA, de acordo com o site Clutch Points. Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, Bol Bol e Deandre Ayton foram vistos saindo de um treino na UCLA, em Los Angeles, nessa terça-feira (29). Assim, o time busca construir a química desde o início. A fase de treinamentos para as 30 franquias da liga vai se iniciar apenas em 3 de outubro.

O Suns vai iniciar a temporada 2023/24 cercado de expectativas. Afinal, a equipe se reforçou bem nesta offseason. Dessa forma é apontada pela mídia como uma das favoritos ao título da NBA.

Caras novas para a próxima campanha, Beal e Bol Bol se juntaram ao trio de astros da última temporada. Além deles, o Suns trouxe nomes como Eric Gordon e Yuta Watanabe. O japonês, aliás, fez uma boa Copa do Mundo por sua seleção.

A princípio, Beal será o armador principal. Principal reforço do Suns, ele vê o novo time como a sua melhor chance de ser campeão.

“Eu nunca joguei com esse nível de talento ao meu lado, antes de tudo. Além disso, nunca passei da segunda rodada dos playoffs. Tudo isso, então, é novo para mim. Não só a oportunidade, mas as expectativas também. Isso é empolgante. Enfim, o nosso time é espetacular”, afirmou Beal.

Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, Deandre Ayton, and Bol Bol spotted leaving a workout at UCLA 🔥 New Suns roster building chemistry 👀 (via joy.of.everything/TT) pic.twitter.com/ttJYTfGvPJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 30, 2023 Publicidade

Para a temporada 2023/24 da NBA, três jogadores – Booker, Durant e Ayton – estão certos no quinteto inicial do Phoenix Suns. Assim, falta a definição do último titular. Em tese, Josh Okogie é o favorito para fechar o time.

Em sua primeira entrevista como novo dono da franquia, Mat Ishbia garantiu que faria de tudo para trazer um título para Phoenix. Assim, a franquia reconstruiu o elenco ao redor de Booker e Durant. A prioridade, aliás, era se reforçar com atletas que se encaixassem com a dupla. A falta de qualidade no banco de reservas foi um dos problemas do Suns nos últimos anos.

Além disso, a franquia mudou a comissão técnica. Saiu Monty Williams e veio Frank Vogel. O treinador de 49 anos e o Suns fecharam um contrato válido por cinco temporadas. Vogel é conhecido, sobretudo, por montar defesas sólidas.

O Suns vem de boas campanhas recentes, mas sem a conquista do sonhado anel de campeão. Afinal foi vice-campeão (2021) e finalista da Conferência Oeste (2022). No entanto, em 2022/23, a equipe caiu para o Denver Nuggets na semifinal, após uma série de seis jogos. A eliminação, então, causou a saída de Williams.

Vogel, aliás, tem experiência em comandar astros. Em Indiana, ele levou o Pacers de Paul George a duas finais da Conferência Leste (2013 e 2014). Em Los Angeles, comandou LeBron James e Anthony Davis e foi campeão em 2020.

Portanto, a direção do Suns espera que o treinador repita o sucesso com os astros Booker, Durant e Beal. Ou seja, levar o time de Phoenix ao título inédito.

