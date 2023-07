Sete jogadores que podem ser envolvidos em trocas antes do início da próxima temporada da NBA

De acordo com rumores recentes, listamos sete jogadores que podem ser envolvidos em trocas antes da temporada 2023/24 da NBA. Apesar de alguns deles serem astros (ou perto disso), o momento das equipes devem fazer a diferença. Aliás, não só por conta dos times, mas dos próprios atletas. James Harden e Damian Lillard, que pediram negociações, obviamente, não estão aqui, até porque todo mundo já sabe. Então, preparamos aqueles (nem todos) que estão “fora do radar”, mas que possuem mercado.

Killian Hayes (Detroit Pistons)

O Detroit Pistons está com toda a lotação possível e impossível para a posição de armador ou ala-armador. No momento, o time de Michigan conta com, pelo menos, oito atletas para o setor. Entre eles, Killian Hayes.

Se observarmos o elenco de Detroit, ali tem Cade Cunningham e Jaden Ivey, que devem ser os titulares. Mas no banco, estão Ausar Thompson (calouro), Marcus Sasser (calouro), Monte Morris, Alec Burks e Jared Rhoden. Imaginando que Thompson, Morris e Burks deverão ter mais tempo de quadra, então quem sobra é Hayes. E existe outro motivo para o francês ser um dos jogadores que devem sair em trocas antes da temporada 2023/24 da NBA: ano de contrato.

Hayes, de 22 anos, vai receber cerca de US$7.4 milhões em seu acordo expirante. Ou seja, é um valor “amigável” para qualquer equipe candidata ao título e precise de um bom defensor na função.

Quer um exemplo?

O Boston Celtics, com a TPE (trade player exception) de US$6.2 milhões (negociação de Grant Williams), além de um contrato como o de Justin Champagnie e duas escolhas de segunda rodada de 2024 (time possui três), já basta. Ou, até mesmo, Payton Pritchard (US$4 milhões), com Champagnie e uma outra trade exception de US$1.1 milhão (Noah Vonleh para o San Antonio Spurs), também funcionaria. Claro, com as duas picks no pacote.

Para o Celtics, que perdeu Marcus Smart na troca de Kristaps Porzingis, receber um jogador como Hayes é um grande negócio.

Gordon Hayward (Charlotte Hornets)

Quase a mesma situação de Killian Hayes, mas com algumas diferenças. Primeiro, Miles Bridges vai jogar e o Charlotte Hornets deve estender o contrato de PJ Washington em breve. Então, Gordon Hayward tem um expirante de US$31.5 milhões. Apesar de o valor ser alto, o ala ainda tem mercado e pode reforçar equipes em busca de vaga aos playoffs.

O Indiana Pacers, por exemplo, poderia enviar os expirantes de Buddy Hield e Jordan Nwora, além de Jalen Smith que já seria suficiente. Neste caso, o Hornets reforçaria seu banco com três bons jogadores, enquanto o Pacers ganharia um atleta que está em sua mira há muitos anos.

Hayward nasceu em Indianapolis, estudou e jogou por Butler (Indiana) e tem família na região. Então, aos 33 anos, faria muito sentido para o jogador. Por fim, o Pacers precisa de um ala com suas características, alguém que saiba arremessar e cuidar da bola, ao mesmo tempo.

Hield, que sempre esteve nos rumores de trocas, é um dos jogadores que devem ter outro time na próxima temporada da NBA. Especialmente, com um contrato expirante. Portanto, seria uma forma de o Pacers negociar o atleta e receber algo que precisa para auxiliar Tyrese Haliburton.

Por fim, Nwora e Smith entram aqui porque Indiana está cheio de jogadores para as posições de garrafão. Ainda mais depois que Obi Toppin chegou.

Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

Aqui, depende muito de como as coisas podem acontecer sobre James Harden. Isso porque o Philadelphia 76ers, que faz uma offseason horrorosa, corre riscos de perder até Joel Embiid se não melhorar o elenco. Sabendo que Harden bateu o pé e quer sair, então a melhor moeda de troca, depois disso, é Tobias Harris.

Sim, o Sixers ama Harris, mas é melhor perder o ala do que Embiid, certo?

No pacote que o Los Angeles Clippers quer enviar não tem exatamente um substituto para Harden. Portanto, nada melhor do que tentar conseguir jogadores talentosos para que o pivô esteja minimamente satisfeito.

Mas existe um detalhe importante para a próxima temporada: quase nenhum time tem muito espaço na folha salarial. Nada menos que 28 das outras 29 equipes não podem apenas receber Tobias Harris por escolhas de Draft ou algo assim. Quem quiser o ala, precisa mandar jogadores.

O Orlando Magic, por exemplo, já apareceu em rumores sobre o atleta. E o time da Flórida poderia enviar Jonathan Isaac e Gary Harris, expirantes, além de Caleb Houstan pelo ala.

O que pesa contra, neste caso, é que Isaac, apesar de ser um defensor espetacular, vem passando por problemas com graves lesões. É difícil, mas não totalmente impossível. Gary Harris, por outro lado, é mais um que sabe defender e pode ajudar, inclusive, no ataque. Afinal, ele já teve temporada de 17.5 pontos pelo Denver Nuggets. E outra, ele só tem 28 anos.

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Seguramente, Pascal Siakam é o melhor nome da lista. Mas a questão é: o Toronto Raptors vai trocar? Bem, a aposta de muitos jornalistas é que sim. No entanto, o Raptors vem fazendo algo que está se tornando comum por lá. A direção liga para outros times, informa que alguns jogadores estão disponíveis para trocas e, no fim das contas, retiram da lista.

Foi assim com OG Anunoby, Gary Trent Jr e, claro, Siakam. Mais de uma vez, aliás.

Então, por mais que o Atlanta Hawks esteja “louco” para ter o ala-pivô em seu elenco, é bom ficar de olho. No entanto, dizem que o pedido vem, muitas vezes, do próprio jogador. Não por uma troca, mas para ficar em Toronto.

Hoje, o Hawks poderia oferecer um pacote iniciando com De’Andre Hunter e Bogdan Bogdanovic. Seria suficiente para “dobrar” uma das diretorias mais difíceis de negociar? Pouco provável, mas não impossível. Atlanta ainda poderia usar uma TPE de US$23 milhões que recebeu na troca de John Collins para o Utah Jazz.

Spencer Dinwiddie (Brooklyn Nets)

Com a notícia de que Ben Simmons deve ser o armador titular do Brooklyn Nets na próxima temporada, Spencer Dinwiddie seria a peça a sair. O jogador, de 30 anos, tem um contrato expirante de US$20.3 milhões. Nada tão difícil assim, mas é necessário ver quem precisa de um atleta com suas características.

Caso Damian Lillard não vá para o Miami Heat, Dinwiddie pode fazer parte de um pacote pelo astro do Portland Trail Blazers, por exemplo. O Nets quer Lillard, que tem amizade com Mikal Bridges. Foi um rumor forte antes de o armador pedir negociação para o Heat, mas as coisas podem voltar. Especialmente, depois que a NBA enviou um memorando para todas as equipes sobre o caso.

Mas Dinwiddie ainda pode ser alvo do Charlotte Hornets, que não tem um armador reserva para LaMelo Ball. Neste caso, até Gordon Hayward poderia participar de uma negociação.

Daniel Theis (Indiana Pacers)

Se o Indiana Pacers não envolver Jalen Smith em nenhuma negociação, Daniel Theis é o próximo da lista. Apesar de ser um dos jogadores que quase não aparecem em rumores de trocas, Theis pode começar a próxima temporada da NBA em outro lugar. Como o contrato do alemão tem uma opção do Pacers para 2024/25, no valor de US$9.5 milhões, ele é praticamente um expirante.

E por Theis ter características defensivas, além espaçar a quadra (e arremessar mal), ele “cabe” em diversos lugares. Até no Dallas Mavericks, por exemplo, que tenta negócio por Clint Capela. Basta os times mandarem um “dispensável” pelo outro. Enquanto o Pacers não sabe o que fazer com Theis, o Mavs está na mesma com JaVale McGee.

Com parte dos US$4 milhões que restaram na TPE de Davis Bertans, mais McGee, o Mavericks pode receber o compatriota de Maxi Kleber. Pode não ser o titular dos sonhos da equipe texana, mas é um bom defensor, um jogador que protege os rebotes e ajuda em diversas áreas.

