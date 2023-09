John Collins acusa Atlanta Hawks de atrapalhar seu desenvolvimento

Durante a agência livre, o Utah Jazz fez uma troca estratégica para adquirir John Collins, do Atlanta Hawks, enviando o veterano Rudy Gay e uma escolha de segunda rodada. Esse acordo apresenta uma oportunidade para o ala-pivô se reafirmar na NBA. Isso porque, segundo o jogador, seu ex-time foi responsável por atrapalhar seu desenvolvimento.

John Collins fez uma publicação em seu Instagram se despedindo do Atlanta Hawks. No entanto, a mensagem não era apenas de agradecimento. Ele aproveitou a chance para “cutucar” a franquia da Geórgia, onde passou seus primeiros seis anos de carreira.

“É incrível como seis anos podem passar voando. Atlanta, obrigado pelo pela cultura, pelo amor e por abraçar esse garoto de braços abertos. Tenho orgulho de sair como homem. À Organização, obrigado por ficarem comigo, mesmo em meus momentos mais difíceis. Obrigado por me dar um lugar para crescer. Mas é hora de este falcão voar para longe do ninho. Afinal, meu crescimento aqui está sendo prejudicado”, escreveu.

Publicidade

Collins começou bem sua trajetória na NBA. Entretanto, seus números caíram nas três últimas temporadas. Em 2022/23, aliás, teve a pior média de pontos desde seu primeiro ano como profissional. Foram 13.1 pontos e 6.5 rebotes por jogo com eficiência abaixo do esperado. A queda fica ainda mais notória ao comparar com 2019/20, quando somou 21.6 pontos e 10.1 rebotes por noite.

Durante seu tempo com os Hawks, a equipe se manteve competitiva, chegando até mesmo às finais da Conferência Leste. Mas à medida que Atlanta adicionava mais talentos jovens e promissores ao elenco, Collins passou a perder espaço.

Leia mais!

Hawks ainda pode conseguir troca por Pascal Siakam

“De volta e saudável”, Collin Sexton projeta temporada de recuperação no Jazz

Boletim de rumores da NBA (20/09/2023)

Publicidade

Rumores de troca envolvendo o jogador de 25 anos circularam por anos e finalmente se concretizaram nesta offseason. A mudança apresenta a Collins uma oportunidade para retomar o nível de jogo apresentado há três anos.

A negociação também foi boa para o Hawks. A franquia ganhou flexibilidade financeira. O atleta ainda tem US$78 milhões a receber em salários no seu contrato que dura até 2025/26, quando ele terá uma player option. Como resultado, a troca para o Jazz cria uma exceção de US$25.3 milhões para Atlanta.

Publicidade

Apesar de sua mensagem de despedida, fica evidente que não há atrito entre Collins e Atlanta. Ambos os lados reconheceram que uma mudança era necessária.

Agora, o camisa 20 entra em um novo capítulo de sua carreira. Ao seu lado, terá o All Star Lauri Markkanen, que liderou o Jazz na última campanha. Da mesma forma, pode fazer dupla com o promissor Walker Kessler.

Vale lembrar que o Jazz teve um bom desempenho ofensivo sob o comando do técnico Will Hardy. Assim, a chegada de Collins pode ajudar a franquia a retornar aos playoffs da Conferência Oeste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA