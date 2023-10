John Collins “alfineta” Atlanta Hawks

Um dos movimentos que mais chamaram a atenção no mercado de 2023 foi a saída de John Collins do Atlanta Hawks. O ala-pivô já não vinha em seu melhor momento na antiga equipe e o Utah Jazz nem pagou tão caro para adquiri-lo. Mas de acordo com o atleta, o fim da passagem e a queda de desempenho vieram por conta da abordagem da próprio Hawks.

Durante o Media Day do Jazz, nessa segunda-feira (2), Collins contou que há diferenças em relação aos dois times. E, nas entrelinhas, criticou o ego de alguns ex-companheiros em Atlanta.

“Eu não fiquei surpreso em ser trocado. Esse foi um rumor que sempre aconteceu comigo. Então, é o que é. Mas uma coisa que realmente me surpreendeu foi a falta de ego aqui. É revigorante ter um grupo de companheiros que enfatiza o jogo de basquete coletivo”, comentou Collins.

Publicidade

Após registrar médias de 21,6 pontos e 10,1 rebotes na temporada 2019/20, seus números caíram progressivamente ano a ano. Em 2022/23, por exemplo, anotou 13,1 pontos e 6,5 rebotes durante a campanha. As notícias durante o ano, aliás, denotavam a frustação do atleta de 26 anos.

John Collins, então, ressaltou a questão coletiva do elenco de seu novo time, dando a entender que isso não existia no Atlanta Hawks.

Leia mais!

“Acho que, por fim, a mudança de ambiente faz todo o sentido para mim. É emocionante fazer parte desta equipe. E, como eu disse, há um foco muito mais coletivo. Isso, acima de tudo, me motiva muito mais para trabalhar nos meus pontos fortes e jogar bem”, explicou.

Publicidade

Antes de ser trocado pelo Hawks, o atleta chegou a estender seu vínculo com a equipe. O novo contrato foi de US$125 milhões por cinco anos. Porém, a frustração foi aumentando ao longo da campanha no último ano, tanto pelo papel desempenhado por ele, quanto pelo desempenho frustrante do time.

Publicidade

Em entrevista para o jornalista David Aldridge, do portal The Athletic, as dificuldades ficaram evidentes. Naquele momento, a equipe tinha menos de 50% de aproveitamento na temporada, e acabava de demitir o técnico Nate McMillan.

“Acho que tudo tem variado muito. Ou seja, tive anos perdidos, anos bons, anos ruins. Pegamos playoffs, fomos longe em um ano e no outro paramos na primeira rodada. Então, às vezes, é muito bom, e, às vezes, é um grande drama, você me entende? Nesse momento, não está bom. Enfim, ninguém me pergunta nem sobre basquete para você ter uma idéia”, desabafou.

Publicidade

Portanto, o incômodo de Collins com a franquia de Atlanta não é uma surpresa de forma alguma. Além do primeiro ano completo de Quin Snyder, novo treinador da equipe, a saída do ala-pivô é a grande mudança no Hawks para 2023/24.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA