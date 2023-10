Jonathan Kuminga lidera e Warriors vence Lakers

Fora de casa, o Golden State Warriors superou o Los Angeles Lakers por 129 a 125 com 26 pontos de Jonathan Kuminga. A equipe de San Francisco conseguiu a virada no último quarto e garantiu o segundo triunfo diante do Lakers.

O Lakers começou melhor, anotando os seis primeiros pontos em cestas de três. No entanto, o Warriors fez 13 pontos consecutivos e liderava por 13 a 6. Então, foi a vez do time de Los Angeles fazer nove a dois em pouco tempo e já retomava a liderança. E o Lakers vinha forte nos arremessos de longa distância e vencia por 32 a 20, após duas seguidas de Max Christie. Só que o Warriors reagiu e cortou para cinco posteriormente.

Já no segundo quarto, os anfitriões seguiam na frente, mas sem larga vantagem. Chris Paul fez de três e na sequência Stephen Curry anotou mais dois para a diferença cair para quatro. Mas em vão. Rapidamente, o Lakers voltou a abrir uma margem segura e não permitia a virada do time de San Francisco. Ao fim do primeiro tempo, o Lakers vencia o Warriors por 70 a 63.

Publicidade

Então, após o intervalo, LeBron James não retornou à quadra para o segundo tempo. Ao invés disso, ele resolveu fazer um lanche.

POV: Lebron James casually having his postgame snacks. 🥣🍴🫒🥠 pic.twitter.com/O8QkaoEEnl — ADHD (@ADHDGoat) October 14, 2023 Publicidade



Tudo certo, aparentemente.

O Lakers seguia melhor, enquanto o Warriors pressionava. A diferença caiu em alguns momentos até que Andrew Wiggins empatou em 75. Apesar de o Golden State igualar em outras oportunidades, o time não conseguia virar o placar, especialmente por conta dos erros de ataque.

Publicidade

Leia mais sobre Lakers e Warriors

Então, a equipe de Los Angeles voltou a tomar conta do jogo e, após bandeja de D’Angelo Russell, o placar estava em 94 a 83. No entanto, os visitantes anotaram 17 a 6 nos últimos quatro minutos do terceiro quarto e empataram em 100 pontos. Até então, Jonathan Kuminga liderava o Warriors diante dos reservas do Lakers.

Por fim, no período derradeiro, com a quadra cheia de reservas, o Warriors finalmente retomou a liderança em 105 a 103. Então, os “bancários” do Lakers passaram a arremessar (mal) de três e Golden State abriu cinco. No entanto, após erros ofensivos dos visitantes, os donos da casa reagiram e empataram em 116. Quando restavam dois minutos para o fim, o placar apontava novo empate. Agora, por 121 a 121. Moses Moody deixou em 124 a 121 e, então, o pivô Colin Castleton apareceu com rebotes ofensivos e bloqueios. Mas o jovem anotou quatro pontos consecutivos, deixando o Lakers na frente por 125 a 124.

Publicidade

O Warriors retomou a liderança restando 32 segundos após cesta de Trayce Jackson-Davis. Só que o calouro cometeu falta quando faltavam 17 segundos, mas a arbitragem reviu o lance e a bola foi para Golden State. Jonathan Kuminga, o cestinha da partida, deixou em 128 a 125 para o Warriors sobre o Lakers. Os donos da casa tinham dez segundos em busca da prorrogação, mas Hudge arremessou de qualquer jeito e, na sequência, Alex Fudge pisou na linha. Brandin Podziemski fez um lance livre e deu números finais ao embate.

Golden State Warriors 129 x 125 Los Angeles Lakers

Publicidade

Golden State

Jonathan Kuminga: 26 pontos

Stephen Curry: 18 pontos, quatro assistências, 21 minutos

Brandin Podziemski: dez pontos, dez assistências, seis rebotes

Moses Moody: 15 pontos

Los Angeles

Taurean Prince: 17 pontos, 4-5 em três pontos

Austin Reaves: 16 pontos

Anthony Davis: 13 pontos, seis rebotes, quatro assistências

Christian Wood: 13 pontos, sete rebotes

D’Angelo Russell: 12 pontos, seis assistências, quatro rebotes

LeBron James: 12 pontos, cinco assistências. 18 minutos

Colin Castleton: oito pontos, sete rebotes, dois bloqueios, 12 minutos

Publicidade

Miami Heat 104 x 120 San Antonio Spurs

Primeira escolha do Draft, Victor Wembanyama precisou de apenas 23 minutos para liderar o San Antonio Spurs em vitória diante de um desfalcado Miami Heat por 120 a 104. O francês anotou 23 pontos, pegou quatro rebotes, distribuiu quatro assistências e deu três tocos, enquanto Devin Vassell brilhou nos arremessos de três (seis em sete) para terminar com 21 pontos. Por outro lado, Jamal Cain foi o destaque do Heat, com 24 pontos e dez rebotes.

Publicidade

Miami

Jamal Cain: 24 pontos, dez rebotes, 6-8 em três pontos

Duncan Robinson: 14 pontos, cinco assistências

Dru Smith: 13 pontos

Orlando Robinson: 12 pontos, quatro rebotes

Cole Swider: 11 pontos

Publicidade

San Antonio

Victor Wembanyama: 23 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, três bloqueios, 23 minutos

Devin Vassell: 21 pontos, 6-7 em três pontos

Jeremy Sochan: dez pontos, seis rebotes

Cedi Osman: dez pontos, cinco assistências

Dominick Barlow: 11 pontos

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA