Jonathan Kuminga: “Stephen Curry é um ser humano perfeito”

O jovem Jonathan Kuminga exaltou o astro Stephen Curry, seu companheiro no Golden State Warriors. Em entrevista à rádio 947 Joburg, o atleta de 20 anos afirmou que o veterano é um ser humano perfeito. Para Kuminga, a grandeza de Curry vai muito além de seu impacto na quadra.

“Não se trata apenas de basquete. Stephen Curry é um ser humano perfeito. Literalmente, ele é perfeito. Não há nada que você possa dizer sobre Steph. A maneira como ele age em casa é a mesma que age na quadra e no treino. Ele não se mete em problemas, fala com todo mundo. Mesmo que você não queira, Steph vai te encontrar e vir conversar com você. É isso que as pessoas não veem, nos bastidores. Enfim, ele é o melhor ser humano que já conheci”, destacou o congolês.

Além disso, Kuminga mencionou o quanto aprendeu com a forma como Curry se comporta como homem de família. Casado com sua namorada de longa data, Ayesha, o veterano tem três filhos – duas meninas e um menino (o caçula da família).

“Assistindo todas as suas ações fora de quadra com a família, especialmente com seu filho no vestiário, pulando e brincando. Então, você vê a alegria em cada membro de sua família, e em tudo o que vem do homem da casa”, finalizou Kuminga.

As declarações de Jonathan Kuminga, portanto, comprovam o respeito que Stephen Curry tem ao redor da NBA. Considerado o maior arremessador que o jogo já viu, o armador de 35 anos é um dos ícones da liga. Foi a referência do Warriors na conquista de quatro títulos em oito anos. Assim, é um dos melhores jogadores da história.

O camisa 30 do time de San Francisco também mudou o jogo. Afinal, com seus arremessos certeiros do perímetro, as outras equipes da liga passaram a utilizar cada vez mais a bola de três pontos. Ou seja, Curry é um dos jogadores mais influentes da história do basquete.

E, ao contrário de outros astros da NBA, o armador não se envolve em polêmicas, seja em quadra ou fora dela.

Recentemente, o serviço de streaming Apple TV + lançou um documentário inédito sobre o armador. “Stephen Curry: Subestimado” conta a notável história de amadurecimento do craque do Warriors. Unindo imagens de arquivo e entrevistas inéditas, a produção documenta a ascensão de Curry. Afinal, ele passou de um jogador universitário pouco conhecido a um astro tetracampeão da NBA.

Jonathan Kuminga

Sétima escolha no Draft de 2021, Jonathan Kuminga tenta se inspirar em Stephen Curry para “desabrochar” no Warriors. Em resumo, suas duas primeiras temporadas na NBA foram tímidas. Com médias de 9,6 pontos e 3,4 rebotes, em cerca de 19 minutos, o ala tenta conquistar espaço na equipe.

Kuminga, aliás, foi pouco utilizado nos últimos playoffs. Foram apenas 61 minutos em dez jogos, anotando 34 pontos. Ou seja, 3,4 pontos em cerca de 6,1 minutos em quadra. O próprio admite que ainda não aprendeu a lidar direito com essa situação.

“Você atravessa uma temporada, trabalha firme e está em quadra na maioria do tempo. Então, de repente, as coisas mudam do nada e tudo começa a andar sem você. Enfim, parece que fui deixado para trás. Mas o pior de tudo é que, por enquanto, eu não sei o que aconteceu”, desabafou o jogador de 20 anos, em maio deste ano.

Insatisfeito, o jovem pode pedir troca. Representantes do atleta já se reuniram com a direção do Warriors para saber dos planos para Kuminga. O contrato de calouro do ala vai até 2025.

Para Draymond Green, um dos líderes do elenco, a chegada de Chris Paul vai ser benéfica para Kuminga. Mais do que isso, ele espera que o veterano “desperte” o melhor basquete do congolês.

“Eu acho que, para começar, Chris vai ‘destravar’ o potencial de Jonathan. Vai dar uma acelerada em seu desenvolvimento enquanto jogador. Afinal, ele é ótimo em ajudar os jovens jogadores a crescerem. E isso vai ser sensacional, acima de tudo”, celebrou Green, em entrevista ao podcast do amigo Paul George.

