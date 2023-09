“Jordan e LeBron não podem ser comparados”, crava Toni Kukoc

De tempos em tempos, o debate sobre o melhor jogador de basquete da história vem à tona. Geralmente, a “disputa” fica entre Michael Jordan e LeBron James. Mas, para o croata Toni Kukoc, não dá existe comparação entre Jordan e LeBron. Afinal, ambos jogaram em épocas diferentes.

“É difícil comparar jogadores que nunca atuaram na mesma época, que nunca jogaram um contra o outro. Michael nos anos 80 e 90. LeBron, por sua vez, nas décadas de 2000, 2010. Ou seja, você não pode dizer que um era melhor que o outro. Michael, obviamente, levou o basquete mundial a outro nível. E, a partir daí, LeBron se tornou o LeBron que conhecemos. Por exemplo, isso deu uma chance para Luka [Doncic] ser Luka ou Jokic [Nikola] ser Jokic. Enfim, Jordan e LeBron não podem ser comparados”, cravou o ex-camisa 7 do Chicago Bulls, em entrevista a Brandon “Scoop B” Robinson.

Kukoc jogou ao lado de Jordan entre 1995 e 1998. Ou seja, quando Michael voltou de sua primeira aposentadoria do basquete. Pelo Bulls, eles foram tricampeões da NBA. A temporada 95/96, aliás, foi especial para ambos. Afinal, Jordan foi MVP da fase regular e das finais. Em contrapartida, o croata foi eleito o melhor reserva da liga.

Na mesma entrevista, porém, Toni Kukoc afirmou que não há debate: Jordan é o maior de todos os tempos do basquete, não LeBron. Ele ainda comparou o ex-companheiro a algumas lendas de outros esportes.

“Se eu pudesse comparar Michael, eu o compararia a Tiger Woods [golfe], Messi, Ronaldo [futebol], Michael Phelps [natação]. Ele é o GOAT do basquete. Eu gostaria que você pudesse colocar os jogadores de hoje nos anos 90. Queria ver esse jeito de jogar basquete com as faltas duras e tudo mais daquele período. Além disso, quando você estiver falando sobre esses caras, obviamente, haverá jogadores que dirão: ‘sim, mas e Magic Johnson e Larry Bird? E Bill Russell? E Elgin Baylor?’ Afinal, esses caras eram tão dominantes que ninguém mais chegou perto na época deles”, finalizou.

Desde a última temporada, o troféu de jogador mais valioso (MVP) da NBA passa a ter o nome de Michael Jordan. A lenda do basquete, aliás, foi MVP da NBA em cinco temporadas. Além disso, o ícone do Bulls foi hexacampeão da liga, ganhou o MVP das finais nos seis títulos e tem 14 seleções para o All-Star Game, entre outras conquistas.

LeBron, por sua vez, é o maior cestinha da história da NBA, além de tetracampeão. Além disso, tem domo destaque no extenso currículo quatro prêmios de MVP da temporada regular, outros quatro das finais e incríveis 19 participações no Jogo das Estrelas (recordista ao lado de Kareem Abdul-Jabbar).

Toni Kukoc

Há dois anos, Toni Kukoc se juntou à Jordan no Hall da Fama do Basquete, que, futuramente, terá LeBron. O detalhe é que a lenda do Bulls fez o discurso de introdução do croata no templo máximo do basquete. O ex-ala-pivô, então, lembrou de uma lição dada por Jordan e Scottie Pippen, outro astro da equipe de Chicago.

“Gostaria de agradecer à dupla Michael Jordan e Scottie Pippen por chutarem o meu traseiro nos Jogos de Barcelona. Então, eles me motivaram a trabalhar ainda mais. Assim, pude me tornar uma parte importante do Chicago Bulls”, disse Kukoc, na época.

O croata fez referência à final olímpica de 1992. Na ocasião, o Dream Team dos EUA bateu a seleção de Kukoc por 117 a 85. Ou seja, foi um atropelo.

Como não poderia deixar de ser, Jordan levou o duelo como “pessoal”. Desse modo, colocou em mente que teria que marcar o futuro companheiro de Bulls. Kukoc, por outro lado, até que se saiu bem. Fez 16 pontos, cinco rebotes e nove assistências.

Atualmente, Kukoc trabalha como conselheiro especial de Jerry Reinsdorf, dono do Bulls.

