Jordan ou LeBron? Ray Allen elege o melhor

A discussão sobre quem é o melhor jogador entre Michael Jordan e LeBron James ganhou uma nova opinião: a de Ray Allen. Um dos maiores arremessadores de todos os tempos, o ex-jogador se posicionou sobre o tema em no podcast Dan Patrick Show. A entrevista, que já aconteceu há algum tempo, viralizou na última terça-feira (2).

Astro no Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics e Boston Celtics, Allen encerrou sua carreira sendo um coadjuvante de luxo no Miami Heat ao lado de LeBron James. Aliás, sua bola de três no jogo seis das finais da NBA de 2013 contra o San Antonio Spurs mudou o destino do título daquele ano e se tornou um clássico instantâneo da liga.

Publicidade

Ele também atuou contra Michael Jordan. Em seus dois primeiros anos na NBA em Milwaukee, o camisa 23 estava vencendo seus últimos dois títulos com o Chicago Bulls em 1996/97 e 1997/98. Do mesmo modo, ele enfrentou o astro em seu retorno de aposentadoria no Washington Wizards em 2001/02 e 2002/03. Na campanha seguinte, LeBron estreava na NBA, sendo adversário de Allen até 2011/12.

Portanto, Allen teve experiência jogando contra ambos os ídolos que monopolizaram a discussão sobre o posto de melhor da história. E, por fim, jogou com um deles. Mas seu sentimento segue ao lado de Michael Jordan, ao invés de LeBron James.

Publicidade

“Eu joguei contra os dois e é uma honra ter visto de perto esse tipo de grandeza. Então, é difícil responder a essa pergunta. Mas acho que escolho Michael Jordan sempre. Ele sabia tudo sobre como arremessar de qualquer lugar da quadra, desde o tipo de defesa que você ia fazer até a forma como precisava chutar. Ele era dominante em todas as áreas de pontuação”, explicou.

Leia mais!

“LeBron James também é dominante. Ele pode fazer qualquer coisa em uma quadra de basquete. Entretanto, é difícil afirmar que ele é mais completo que Michael Jordan. Eu tenho a visão de que LeBron é um dos melhores passadores de todos os tempos, o que era a única fraqueza no jogo de Michael. No entanto, você não consegue apontar mais nenhum outro ponto fraco em seu jogo”, pontuou Allen.

Publicidade

Ray Allen também defendeu a posição de Jordan à frente de LeBron devido ao aspecto defensivo. Para ele, o icônico jogador dos Bulls foi um defensor mais consistente ao longo de toda a sua carreira.

“Michael era um verdadeiro jogador two-way. Ele tinha toda essa dominância ofensiva que falamos, um pontuador melhor que LeBron. Mas também defendeu como poucos nesta liga, especialmente se pensarmos em armadores. Então, é complicado dizer que James é mais completo”, afirmou.

Publicidade

Por fim, disse que a mentalidade do ex-jogador também é um fator que tornou Jordan o melhor atleta de todos os tempos.

“Ele te destruía aos poucos, devagar, sem fazer escândalo. Então é apenas muito complicado compará-lo com qualquer outro. Isso moldou muitos caras que vieram depois”, concluiu.

Debate

A discussão sobre quem foi o melhor na história da NBA é interminável. Além da opinião de Ray Allen, que colocou Jordan antes de LeBron, outro debate notável que aconteceu há pouco tempo sobre o tema foi protagonizado pelo ex-astro da NBA, Allen Iverson (que também jogou com Jordan e LeBron), e o comentarista da ESPN, Stephen A. Smith.

Publicidade

Iverson citou que Jordan é o maior jogador de todos os tempos e ainda colocou Kobe Bryant à frente de LeBron James. Porém, o analista citou que Kobe não é o segundo maior de todos os tempos e ainda mencionou que outros nomes históricos estão superam o ídolo do Los Angeles Lakers.

“Kobe não é o segundo dessa lista. Isso apenas não é verdade. LeBron James foi melhor em todos os aspectos do jogo: pontos, rebotes, assistências e, acima de tudo, durabilidade. Bryant tem mais anéis, mas não ignore que ele teve Shaquille O’Neal ao seu lado nos três primeiros, e como melhor jogador. Shaq está acima de todos os melhores companheiros de James, seja Dwyane Wade, Chris Bosh, Kevin Love, Kyrie Irving ou Anthony Davis”, cravou.

Publicidade

“Eu sei que ele é importante para a história da NBA. Foi um dos nomes mais marcantes da história e está no top-10 de todos os tempos, sem dúvida. Mas dizer que ele está acima de LeBron James, de Kareem Abdul-Jabbar? Eu não acho”, concluiu Smith.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA