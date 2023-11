Jordan Poole: “Estou feliz por jogar no Washington Wizards”

É justo dizer que Jordan Poole está muito feliz no Washington Wizards, mesmo com a mudança de realidade deixando o Golden State Warriors. Ao menos, foi o que sua entrevista para o jornalista Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, mostrou. O jovem ala-armador demonstrou entusiasmo com seu novo momento.

A conversa foi publicada nessa sexta-feira (10) e, acima de tudo, revelou um Jordan Poole muito feliz por ser o ‘dono’ de sua nova equipe, o Washington Wizards.

“Eu sempre quis ser o dono da minha própria equipe”, admitiu o atleta. “Então, não tenho motivo para estar triste. Eu consegui o que queria, mesmo muito jovem. Portanto, é uma bênção. E, além disso, pude aprender a liderar estando ao lado de alguns dos melhores caras desta liga. Ou seja, não tenho do que reclamar”.

“Mas é claro que para a franquia é um novo momento. Tem sido uma transição suave. É uma construção que vem do zero. Então, precisamos ter paciência. É uma situação diferente da que eu estava. No Warriors, eu me encaixei no molde que existia. Afinal, tudo já estava construído antes de mim. No Washington Wizards, é diferente. É tudo novo para mim e acho que para eles também”, explicou o jogador de 24 anos.

Neste momento, Poole tem médias de 17 pontos, 3.6 assistências e 1.3 roubo de bola, em 27.4 minutos por partida. Os aproveitamentos não estão tão altos, afinal, ele tem 41.7% nos arremessos de quadra e 30.8% nas bolas de três. A equipe soma, nesse meio tempo, apenas duas vitórias em oito jogos.

Se as polêmicas marcaram sua saída do Warriors, Jordan Poole está satisfeito com o que produziu na antiga franquia. Para ele, o título de 2021/22 compensa tudo. Publicidade “Estou feliz porque é uma situação diferente. Eu assinei um contrato com Golden State e fiz o que precisava desde que cheguei. Eu venci um título com eles. Aliás, isso nunca será apagado. Então, quando eu olho para trás, penso que o serviço foi feito e que, agora, posso virar a página”, afirmou o ala-armador. “Eu reflito e concluo que o mais importante foi feito. Deixei minha família forte e feliz, pude ajudar em tudo. De novo, venci um título. Cara, agora posso chamar um time de meu. Isso é uma grande situação para qualquer um. Posso jogar meu próprio estilo de basquete agora. Portanto, está tudo bem. Por último, é hora de trazer mais charme para a capital do país”, brincou o jovem. Publicidade No fim, apesar da briga com Draymond Green, ele parece ter deixado a Califórnia com muito contato com os outros grandes nomes da equipe. Stephen Curry e Klay Thompson, por exemplo, fizeram comentários positivos sobre Poole desde que a troca aconteceu. O camisa 13 foi o grande ativo comercial que facilitou a chegada do veterano Chris Paul para Golden State. Além disso, os altos salários de Jordan Poole, que havia acabado de fechar uma extensão contratual de US$120 milhões por quatro anos, foram decisivos para a troca com o Washington Wizards, de acordo com vários jornalistas que cobrem o Warriors. Publicidade

