Jordan Poole imaginava que o Warriors queria sua troca

Jordan Poole já foi visto como o futuro astro do Golden State Warriors, mas a troca para o Washington Wizards garantiu que isso não acontecesse. Em entrevista nesse sábado (08), o armador de 24 anos revelou que estava se preparando para alguma mudança brusca em sua carreira. Desse modo, o acordo por Chris Paul não foi uma completa surpresa para o jogador.

“Conversei com meu agente no dia do Draft, porque sempre acontecem muitas mudanças durante o evento. E ele me disse para eu me preparar caso acontecesse algo”, revelou Poole. “Em seguida, a troca foi fechada poucas horas depois. As coisas são assim”.

Poole começou sua carreira na NBA após ser escolhido na 28º do Draft de 2019 pelo Warriors. O armador chegou em um momento complicado para a franquia, então conseguiu uma média de 20 minutos por jogo em suas duas primeiras temporadas. Mostrou, então, que tinha potencial para ser um membro fixo da rotação da equipe.

No entanto, em 2021/22 teve um salto de produção surpreendente. Ele foi de uma média de 12 pontos e 1,9 assistências para 18,5 e quatro. Ao mesmo tempo, seu aproveitamento melhorou e assim se tornou o ala-armador titular pela maior parte da campanha. Nos playoffs, entretanto, houve a volta às quadras de Klay Thompson. Desse modo, realizou o importante papel de sexto homem na conquista do título da NBA.

Na última temporada, o armador de 23 anos teve uma temporada regular abaixo do esperado e uma performance nos playoffs ainda pior. Sendo muito inconsistente, foi o quarto jogador da NBA com mais turnovers. Como resultado, perdeu minutos em quadra na rotação de Steve Kerr.

No final do mês passado, o Warriors fechou uma troca em volta de Jordan Poole. A equipe conseguiu Chris Paul, mas perdeu o armador, Ryan Rollins e uma escolha de primeira e segunda rodada de Draft.

Relação com Steve Kerr

Apesar dos interesses claros de Golden State e Washington, Jason Dumas, do portal Bleacher Report, revelou uma das razões do acordo ter acontecido. De acordo com o repórter, o principal motivo da troca de Jordan Poole do Warriors foi seu relacionamento ruim com Steve Kerr, seu antigo técnico.

“Para ser sincero, acho que a relação entre ele [Jordan Poole] e Steve Kerr foi um dos fatores mais decisivos na troca do Warriors. Mais do que a relação dele com Draymond Green”, afirmou Dumas”. Acho que Steve está de saco cheio que Jordan estava reclamando que aquele não era o papel ideal para ele”.

“Acho que tem mais relação com a troca do que o soco. Mas é claro que aquele soco também não o ajudou. A relação com Draymond também não era boa. Entretanto, acredito que Steve era quem não aguentava mais”.

