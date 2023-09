Jornalista acredita que Deandre Ayton vai em troca para o Blazers

De acordo com o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, o Portland Trail Blazers pode ser o destino de Deandre Ayton em troca. E ele ainda afirmou que a negociação dependeria da saída de Damian Lillard, o que poderia acontecer nas próximas 24 horas. Embora ainda precise que Lillard deixe Portland, a situação está evoluindo de forma muito rápida. Portanto, a ida de Ayton para o Blazers poderia acontecer em breve.

“Deixe eu explicar algo sobre os rumores envolvendo Deandre Ayton”, disse Gambadoro. “O Suns não estava tentando trocar ele durante a offseason porque a direção acha que ele funciona bem ali e não houve oferta. Mas se Jusuf Nurkic estiver disponível, eu ficaria surpreso se o Suns não olhar para o negócio. Isso porque o argumento pode ser em torno de uma melhora no elenco. E seria a partir da troca de Damian Lillard. Portland já mostrou interesse em Ayton, mas era com Lillard por lá. Então, se o armador não estiver mais, a diretoria pode reconstruir o elenco em cima de um pivô de 25 anos”.

O fato é que Blazers e Suns podem resolver tudo nos próximos dias para realizarem a troca. Embora o time de Phoenix esteja praticamente pronto para a próxima temporada, existe uma indefinição com Ayton há anos. O pivô teve problemas com o técnico Monty Williams por duas temporadas consecutivas. No entanto, Williams perdeu seu cargo e foi para o Detroit Pistons. Frank Vogel, ex-Los Angeles Lakers, assumiu em seu lugar.

Na última offseason, por exemplo, o Suns tentou envolver Ayton na troca por Kevin Durant. Entretanto, o pivô resolveu aceitar uma oferta do Indiana Pacers como agente livre restrito. Assim, Phoenix teve a obrigação de igualar a proposta para não o perder de graça. A negociação por Durant acabou ali mesmo, mas não por muito tempo.

O que aconteceu depois foi que o Suns, ainda com interesse no cestinha, abriu mão de Mikal Bridges e Cam Johnson para o Brooklyn Nets. Apenas na trade deadline que Phoenix conseguiu receber o astro.

Agora, existe outra estrela disponível no mercado. Mas Damian Lillard deve ter outro rumo. De acordo com o próprio armador, o projeto é jogar pelo Miami Heat. Depende, no entanto, da vontade por parte do Blazers de negociar o atleta. Mas mais que isso, é para onde e como.

O Suns teria, então, um armador e um pivô para o seui quinteto inicial. Apesar de não ser algo certo, Gambadoro acredita que Vogel e o Suns receberiam Jusuf Nurkic de braços abertos.

“Frank Vogel precisa de um pivô com mente defensiva e Nurkic funcionaria assim. Então, tudo isso aconteceria na troca de Lillard, o que eu espero acontecer muito em breve. Eu diria que pode acontecer nas próximas 24 horas”, finalizou.

Por enquanto, as trocas envolvendo Lillard e Nurkic ainda são rumores, seja para onde forem. Mas é fato que Portland está em reformulalção e ter um pivô como Deandre Ayton para recomeçar um trabalho, pode ser essencial para o futuro da franquia.

Deandre Ayton

Primeira escolha do Draft de 2018, Deandre Ayton nunca chegou a mostrar talento suficiente para liderar o Phoenix Suns. Enquanto Luka Doncic e Trae Young (outros jogadores daquele recrutamento) brilham desde o primeiro ano na liga, o pivô até teve bons momentos, mas jamais em nível All-Star. Aos poucos, o papel que ele poderia ter na equipe do Arizona foi ficando mais distante.

Agora, Deandre Ayton pode ir para o Portland Trail Blazers em troca. Em um time que passa por reformulação, uma dupla com o calouro Scoot Henderson seria uma nova meta da direção. Na última temporada, o pivô registrou médias de 18.0 pontos e 10.0 rebotes em cerca de 30 minutos por noite.

