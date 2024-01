Jornalista da ESPN acredita que LeBron James pode deixar o Lakers ao fim da temporada

De acordo com Brian Windhorst, jornalista da ESPN, LeBron James pode deixar o Los Angeles Lakers no final da temporada. Até o momento, o astro tem contrato até 2024/25 com a franquia. No entanto, ele pode escolher se cumpre o restante ou se explora a agência livre. Então, o jornalista acredita que o camisa 23 pode escolher a segunda opção.

“Eu não sei o que vai acontecer com LeBron em 2025”, afirmou Windhorst. “Sinto que ele vai jogar no próximo ano, mas não sei se será pelo Lakers. Provavelmente sim. Mas ele tem uma opção de saída. Há motivos para discutir isso”, completou.

Publicidade

Neste caso, dois fatores podem favorecer a saída de LeBron James do Lakers na próxima temporada. O primeiro, no caso, seria a campanha da franquia este ano. Até o momento, o time tem 21 vitórias e 21 derrotas. Assim, ocupa a décima posição na Conferência Oeste e corre o risco de ficar de fora dos playoffs.

E, se depender dos resultados recentes, não deve ganhar muitas posições no Oeste. Afinal, desde que venceu a Copa da NBA, foram 12 derrotas em 19 partidas. Algo que vem rendendo, aliás, diversas críticas do veterano. Em dezembro, por exemplo, ele afirmou que seria difícil o Lakers bater de frente com as grandes forças da liga.

Publicidade

“É difícil comparar no momento. Acho que apenas não temos o suficiente para competir em um jogo como esse contra os melhores times da liga atualmente. É claro que temos tempo para mudar isso; são 82 jogos e ainda estamos em dezembro. Mas no momento, ainda não somos tão bons assim. Temos que mudar algumas coisas para que possamos alcançar esse nível”, explicou.

Na primeira semana de 2024, James voltou a fazer críticas públicas ao time. “Estamos péssimos neste momento”, disparou.

Leia mais sobre LeBron James!

James ainda comentou sobre a conquista do Lakers na Copa da NBA. Na ocasião, o título de intertemporada elevou as projeções em relação à franquia para os playoffs. O camisa 23, no entanto, tratou de limitar o peso da competição.

Publicidade

“Foram apenas dois jogos. É uma amostra pequena”, comentou James. “Todo mundo ficou obcecado e segue mencionando Las Vegas. Foram apenas duas partidas. Foi o torneio de intertemporada, que nós jogamos e ganhamos, mas, literalmente, foram dois jogos”, comentou o craque.

Por outro lado, o Lakers conquistou uma vitória tranquila contra o Dallas Mavericks, na quarta-feira. Sem dificuldades, superou o time texano por 127 a 110.

Bronny

O segundo fator que pode forçar a saída do Lakers é seu filho, Bronny James. Atualmente na Universidade do Sul da Califórnia (USC), o filho do lendário jogador deve partir Draft deste ano. Assim, em diversas oportunidades, LeBron comentou sobre a vontade de jogar com seu filho antes da aposentadoria. Quem escolher o jovem, portanto, pode ganhar de brinde o quatro vezes MVP.

Publicidade

“Acredito de verdade que LeBron James prefere jogar com Bronny do que ser campeão de novo”, comentou Windhorst.

Com a possibilidade, então, ao menos oito equipes indicaram o interesse em selecionar Bronny. Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Orlando Magic, New York Knicks, Atlanta Hawks, além de Cleveland Cavaliers e Miami Heat, seriam as equipes. O detalhe é que Cavs e Heat são times onde LeBron já jogou.

Publicidade

Enquanto isso, o Lakers, onde o astro atua hoje, também teria interesse em sua seleção. Mas mais do que isso, Mavs, Suns e Knicks, são algumas das franquias que surgiram como possíveis destinos do maior cestinha de todos os tempos da liga recentemente.

No entanto, no caso da equipe de Los Angeles, pode pesar o fato da franquia não ter uma escolha de primeira rodada.

“Ela está com o [New Orleans] Pelicans, tendo a opção de ser usada em 2025. Então, é interessante pensar que Bronny será escolhido na primeira rodada e LeBron tem essa opção de sair de Los Angeles. Significa que essa será a última temporada dele com o Lakers? Não sei, mas James já disse que uma de suas prioridades é jogar ao lado de seu filho na NBA”, completou o jornalista.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA