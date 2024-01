Jornalista da ESPN revela planos de trocas do Lakers para a trade deadline

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Los Angeles Lakers planeja ser bastante ativo nas próximas semanas. Segundo ele, o Lakers se prepara para algumas trocas até a trade deadline da NBA.

Por enquanto, a equipe californiana mira em Bruce Brown e Dejounte Murray como principais alvos. No entanto, existe a chance de o time tentar jogadores similares no mercado, caso os dois estejam indisponíveis.

“Para falarmos de Bruce Brown, é importante dizer que o Lakers tentou assinar com ele na última agência livre, mas não conseguiu”, afirmou Wojnarowski. “Depois, tentou uma troca com o Indiana Pacers e também não deu certo. Agora, ele foi para o Toronto Raptors na negociação de Pascal Siakam. Então, existe um desejo interno no Lakers de fazer trocas na trade deadline e Brown seria um dos alvos”.

A negociação por Brown não chega a ser difícil, pois o jogador não deverá seguir no Raptors. Inclusive, o atleta afirmou recentemente que se vê como um encaixe perfeito no New York Knicks.

“Eu sou um competidor, antes de tudo. Jogo muito duro nos dois lados da quadra e, por isso, sei que posso fazer tudo que Tom [Thibodeau, técnico] quiser. Jogar duro, aliás, é uma característica pela qual sempre quis ser conhecido. Então, imagino que seja o tipo de jogador que ele gosta”, avaliou o atleta do Toronto Raptors. A declaração ocorreu logo depois da derrota dos canadenses para o Knicks, nesse sábado.

Outra ideia da direção do Lakers é aproveitar que Murray tem um salário razoável para a atual temporada, o que facilita em trocas. O repórter informou que a direção da equipe de Los Angeles conversou com a do Atlanta Hawks recentemente.

“Atlanta está tentando viver em um mundo em que vai conseguir trocar Dejounte Murray pelo preço que pagou, mas é muito difícil. No entanto, o Hawks não precisa negociar o jogador agora. Ele tem contrato por vários anos”, disse Wojnarowski.

Uma das moedas de troca seria o armador D’Angelo Russell. O jogador, que vem em boa fase na equipe, estaria muito próximo de sair em qualquer negociação na trade deadline.

“Mas eu acho que D’Angelo Russell estará em uma troca assim e você está tentando trocar por um armador. Ele tem uma opção em seu contrato, então acho que ele vai cumprir. E se ele não será o seu armador titular em vários times, acho que é necessário enviar mais escolhas de Draft ou precisa encontrar um terceiro time”, concluiu.

Com 22 vitórias nos primeiros 44 jogos, o Lakers ocupa apenas a nona posição do Oeste. Hoje, as principais opções da equipe para “vender” na trade deadline seriam Rui Hachimura, Gabe Vincent, Christian Wood, o calouro Jalen Hood-Schifino, além de Russell. Até Austin Reaves pode sair, mas em último caso.

