Jornalista da ESPN tenta “recrutar” Giannis Antetokounmpo para o Knicks

Stephen A Smith, analista da ESPN, fez campanha para que Giannis Antetokounmpo se junte ao New York Knicks, seu time na NBA. Um dos mais famosos nomes da imprensa dos EUA, o jornalista se empolgou com as recentes declarações do grego. Segundo ele, é a hora do ala-pivô se juntar a um mercado maior, após fazer tudo o que podia no Milwaukee Bucks.

“Eu adoro essas declarações. Gostei de que ele as fez, sobretudo porque indica que ele pode ir para um mercado maior”, disse Smith, em seu programa na emissora, First Take. “Ele é um jogador especial. Estamos falando de alguém que teve médias de 31 pontos, 11 rebotes e cinco assistências na última temporada. Além disso, teve 55% de aproveitamento. Ele sequer tem 30 anos. Isto é para balançar o mercado”.

Smith acredita que existe prazo de validade na presença de Antetokounmpo com o Bucks.

“Sua passagem por Milwaukee já é histórica, independentemente do que seja feito agora ou no futuro. Este homem foi duas vezes MVP, campeão e MVP das finais pelo Bucks. Então, ele não deve nada a essa franquia”, cravou o apresentador. “Ele está em uma grande cidade esportiva, não estou negando isso de forma alguma. Mas admito que estou faminto para que New York consiga pega-lo em breve. Eu admito que é onde a minha mente está agora. Enquanto ele dizia aquelas coisas, eu só conseguia pensar que temos uma chance”, ressaltou o polêmico analista.

Outro presente ao programa era a lenda da NFL, Ryan Clark. Ele brincou que a NBA precisa punir o Knicks pela clara violação que estava sendo cometida pelo membro da ESPN, que “recrutava” Giannis Antetokounmpo. A prática que é descrita como tampering, e é proibida em relação a jogadores que estão empregados em outra equipe.

“Olha, eu sei que este é o programa de Smith. Mas como resultado destas últimas falas, acredito que a liga deveria investiga-lo por fazer campanha pública para New York usando o First Take. Não sei o que vai acontecer, mas ou Stephen ou o Knicks precisam ser punidos”, brincou o ex-jogador de futebol americano.

Entre declarações e brincadeira à parte, Fred Katz, que cobre a franquia para o portal The Athletic, já citou que a franquia está aguardando o “astro certo“. De acordo com o jornalista, é por isso que os rumores por James Harden rapidamente esfriaram, e os por Damian Lillard sequer existiram. Giannis certamente seria um desses alvos, mas outro que tem sido fortemente ligado à equipe é Joel Embiid. O time quer construir ao redor de Jalen Brunson e deste segundo nome, e já teria até um pacote preparado para quando a oportunidade ideal aparecer.

Declarações fortes

A extensão do grego já começou a ser discutida desde que a equipe caiu para o Miami Heat em 2022/23. Com acordo garantido até 2024/25, ele não pensa em uma extensão neste momento, mesmo sendo elegível para tal. Uma renovação na próxima agência livre faz muito mais sentido para o astro, financeiramente. No entanto, ele não está certo de que vai ficar em Milwaukee e falou sobre isso em entrevista ao The New York Times.

“A questão real é que não vou estender meu contrato com o Bucks no próximo ano, porque os números não fazem sentido”, afirmou o camisa 34. “Mas no próximo ano, na outra offseason, pode fazer sentido para as duas partes. Ainda assim, eu não sei”.

“Eu não estaria na mesma versão de mim mesmo se eu não souber que todo mundo está na mesma página”, disse. “Não sei se todos estão ali pelo título, se todos vão sacrificar seus tempos com seus familiares como eu faço. Então, se eu não sentir isso, eu não vou assinar”.

“Eu preciso ver como as coisas vão estar. Como o técnico vai trabalhar, como será com a gente. Mas no fim do dia, eu sinto que meus colegas sabem e a diretoria entende que eu quero vencer o campeonato. Enquanto nós estivermos na mesma página com tudo isso e me mostrarem isso, nós vamos juntos vencer o título. Eu estou pronto. Mas no momento em que eu sentir ‘ah, estamos tentando reconstruir’, não terei ressentimentos com o Milwaukee Bucks. Tivemos dez anos incríveis, mas não tenho dúvidas que fiz o meu melhor”, concluiu.

