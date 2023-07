Jornalista da ESPN rebate Victor Wembanyama sobre sua altura

A altura de Victor Wembanyama é só uma das muitas coisas fantásticas sobre o calouro do San Antonio Spurs, e isso foi tema na ESPN americana. Há uma discussão crescente sobre a verdadeira altura do astro francês. A NBA oficialmente o listou com 7’4″ polegadas, em torno de 2,24 metros.

O Spurs declarou que, descalço, Wembanyama tem pouco mais de 2.22 de altura. Brian Windhorst, da ESPN, no entanto, acredita que Victor Wembanyama possui cerca de 2.26 de altura (7’5″).

“Eu não estou inventando isso ok? Foi o que me disseram, acima de tudo. Victor anunciou que tinha 2,22m, logo quando foi medido pela franquia, tinha 2,24m, quase em 2,25m, bem perto. Eu acho que sobretudo em quadra calçado, ele tem 2,26m, sim. Mas o ponto é que, por algum motivo, ele não quer ser listado com essa altura. Ele não quer ter 2,25m ou 2,26m, ele quer acima de tudo estar listado como possuindo 2,22m”, finalizou o jornalista.

Dois detalhes: as medidas da NBA o davam 2,24 metros antes do Draft, mas isso não foi baseado em nenhuma medida oficial. Por fim, Wembanyama será o jogador mais alto de toda a NBA como calouro, se a informação de Windhorst estiver certa.

Hoje, o veterano Boban Marjanovic, pivô do Houston Rockets, detém o posto, medindo 2,24 metros. O segundo colocado na lista é o reforço do Boston Celtics, Kristaps Porzingis, com 2,21 metros. Wembanyama, então, assume o segundo posto entrando na liga com 2,22 metros.

Mentir altura não é incomum na NBA

A NBA padronizou a questão de como definir a altura dos jogadores em 2019. Entretanto, sempre houve histórias de jogadores que mentiam sobre a altura por diferentes motivos. Dois casos famosos, são os de Kevin Durant e Kevin Garnett.

Em uma entrevista para o Wall Street Jornal, em 2016, Durant falou sobre o tema polêmico. “Para mulheres eu digo que tenho 2.13 de altura (7’0″), mas nos meios de basquete, eu digo que tenho 2,08m (6’10”)”.

O medo do astro, ainda no Oklahoma City Thunder, era de que, com 2,13m, ele fosse envolvido em conversas para jogar de pivô ou ala-pivô. Enquanto isso, ele preferia sempre jogar como ala.

O mesmo motivo também fez com que Kevin Garnett supostamente mentisse sobre sua altura. As conversas nos bastidores da NBA sempre tinham a ideia de que ele era um jogador de 2.13, enquanto era listado como 2.11 (6’11”). Seu temor, então, era o mesmo de Durant: jogar de pivô no Minnesota Timberwolves.

Kevin Durant, por fim, não estava mentindo. O ex-ala está, oficialmente, listado com 2,08m até hoje. Mas outros nomes importantes da NBA não tiveram a mesma sorte. Dwight Howard, por exemplo, saiu de 2,11m para 2,08m. Aliás, o mesmo aconteceu com Anthony Davis.

Klay Thompson saiu de 2,01m para 1,98m. LeBron James, por sua vez, saiu de 2,04m para 2,06m, entre outros vários exemplos na liga.

Summer League de Wembanyama

O pivô Victor Wembanyama está fora do restante da Summer League, de acordo com o jornalista Tim Bontemps, da ESPN. O San Antonio Spurs optou por preservar o francês, primeira escolha do Draft de 2023. O anúncio aconteceu após o grande desempenho do atleta na derrota para o Portland Trail Blazers no domingo (9). Mas a decisão partiu do técnico Gregg Popovich.

Com 27 pontos e 12 rebotes e três tocos diante do Blazers, Victor Wembanyama mostrou serviço na Summer League. San Antonio até perdeu, mas o mais importante foi seu desempenho. Além disso, acertou nove de 14 arremessos, uma performance bem melhor do que em sua estreia.

Apesar de cinco tocos e da vitória contra o Charlotte Hornets na última quinta-feira (11), ele teve muitos problemas com os arremessos. Victor Wembanyama converteu somente duas das 13 tentativas, o que assustou alguns fãs. No entanto, o jogo diante do Blazers mostrou seu potencial.

Assim, ele termina a Summer League com médias de 18.0 pontos, 10.0 rebotes, 4.0 bloqueios e 40.7% nos arremessos de quadra.

