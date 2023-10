Jornalista revela futuro de James Harden no 76ers

James Harden vive um futuro incerto com o Phidalphia 76ers. No entanto, pelo menos por enquanto, parece ter mudado de ideia. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o armador pretende se apresentar aos treinos da franquia nesta quarta-feira (4). A decisão representa uma mudança de comportamento. Isso porque que o astro faltou do Media Day, na segunda-feira (2).

Além disso, o armador não esteve presente no primeiro exercício na Colorado State University. Local onde o Sixers treinou nos últimos dias. Desde o final da última temporada, aliás, Harden perdeu o interesse em seguir na equipe. Seguidas críticas ao presidente da franquia, Daryl Morey, terminaram em um pedido de troca.

Assim, ele aguarda uma movimentação ao Los Angeles Clippers. E, por isso, ignorou as primeiras atividades para pressionar o time da Filadélfia. Entretanto, as notícias recentes não foram favoráveis ao ex-MVP. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Clippers encerrou as conversas com o Sixers. Sobretudo porque Morey tem feito jogo duro para liberar o camisa 1.

“O Clippers tentou negociar uma troca por James Harden, mas o acordo não aconteceu. E, pelo que entendi, foi a direção do Clippers que disse: ‘ok, não há acordo aqui. Vamos seguir em frente’. Embora eu pense que a franquia certamente poderá tentar uma nova investida no meio da temporada. Mas, presumo que, no momento, esse é o caminho que o Clippers seguirá”, afirmou Windhorst.

Outra possível destino, o Miami Heat, também não pretende entrar na briga. De acordo com Barry Jackson e Anthony Chiang, do jornal The Miami Herald, a franquia da Flórida descarta negociações pelo armador após fracassar nas movimentações por Damian Lillard e Jrue Holiday.

“O Miami Heat não planeja trocar por James Harden. Ele receberá US$ 35,6 milhões nesta temporada e será um agente livre irrestrito no próximo verão”, informaram os jornalistas.

Desta forma, mesmo que por agora, o astro não tem para onde correr. Ou se esforça para recuperar a boa relação com o 76ers. Ou fica sem jogar o início da temporada 2023/24.

Além disso, James Harden quer preservar seu futuro na NBA via Philadelphia 76ers. Afinal, há uma nova regra no acordo coletivo da liga (CBA) sobre atletas no último ano de contrato que se recusam a jogar. Em 2023/24, o jogador de 34 anos terá um contrato expirante de US$35,6 milhões.

“Um jogador que se recusar a prestar seus serviços prescritos em seu contrato por mais de 30 dias, após o início da última temporada, não poderá se tornar um agente livre. Desse modo, não poderá negociar ou assinar um contrato com nenhum outro time de basquete profissional. A não ser que o último time pelo qual jogou concorde com que faça”, diz o CBA.

Portanto, os 30 dias começam a ser contados a partir do início da fase de treinamentos da NBA (3 de outubro). Desse modo, se Harden não cumprir as obrigações contratuais até 3 de novembro, a equipe pode suspender seus direitos.

De acordo com a porcentagem prevista no CBA, ele perderá mais de US$389 mil por jogo. Além disso, terá multa para cada treino que faltar. O primeiro será de US$2.5 mil, o segundo de US$5 mil, o terceiro de US$7.5 mil e assim por diante. Após um número de treinos perdidos não especificado, será multado em um “valor razoável”.

Histórico

Já não é a primeira vez que o experiente armador se envolve em problemas com uma franquia. Quando jogador do Houston Rockets, o jogou polemizou ao exigir uma troca. A situação foi, inclusive, parecida com a de agora. Harden faltou de treinos de pré-temporada, não deu motivos para as ausências e, quando apareceu, estava fora de forma.

Na época, seu então companheiro DeMarcus Cousins declarou certa indignação ao comentar as atitudes do armador. Disse, aliás, que ele desrespeitou a franquia.

“Não me sinto traído por tudo o que aconteceu, pois, sinceramente, meu interesse era jogar com John Wall. E o desrespeito começou há muito tempo: foi a abordagem dos treinos de pré-temporada, as ausências inexplicadas, a forma como se reapresentou e postura fora de quadra. Então, nada aconteceu do dia para a noite. Dito isso, a gente sabe que essa é a parte feia dos negócios. É assim que as coisas funcionam mesmo”, afirmou o veterano.

Com o Brooklyn Nets, nada muito diferente. Ao perceber que não conseguiria grandes conquistas, se movimentou nos bastidores por uma troca com o Sixers. A diretoria novaiorquina, no entanto, demonstrava estar comprometido com o projeto.

Agora, James Harden decidiu ceder para o 76ers, para não prejudicar seu futuro na NBA.

