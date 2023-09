Jornalista indica troca de Jrue Holiday para o Warriors

Após ser envolvido na troca de Damian Lillard, Jrue Holiday também está no mercado e pode parar no Golden State Warriors. Ao menos, é o que indicou o jornalista Brian Windhorst, da ESPN. De acordo com o analista, a equipe da Califórnia pode se envolver no negócio. O time, portanto, se torna mais um nas várias especulações sobre o futuro do especialista defensivo na NBA.

Além de especular a chegada de Holiday ao Golden State, Windhorst também diz que outro nome importante poderia estar na troca: Chris Paul.

“Acho que o Warriors é um desses times que podem se envolver em uma troca por Jrue Holiday. E, acima de tudo, eles tem ativos que podem agradar Portland. Muitos jovens interessantes. Além disso, escolhas de Draft que podem se valorizar com o fim da carreira de Stephen Curry. Eles poderiam entrar no bolo de interessados”, opina o analista.

“Mas é óbvio que Chris Paul não poderia ficar lá para que isso acontecesse. É um exercício interessante. Afinal, são dois estilos de companheiros que Curry não teve ao longo da carreira. Paul é fantástico, mas Holiday é cinco anos mais novo. Ele pode mudar séries de playoffs com sua defesa”, explicou.

O jornalista, entretanto, não citou apenas o Warriors. Ele também mencionou outras sete equipes como interessadas no atleta de 33 anos. Entre eles, Miami Heat, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, New Orleans Pelicans, New York Knicks e Sacramento Kings.

Várias outras fontes tèm tentado encontrar as franquias interessadas no jogador. Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, é outro que mencionou o Warriors. “O interesse existe. Então, acho que eles estão na vanguarda. Agora é entender o que seria necessário para que isso se concretizasse”.

Troca pode sair antes do Media Day

A maioria das equipes, incluindo o Portland Trail Blazers vão realizar o Media Day na próxima segunda-feira (2). Para Shams Charania, do portal The Athletic, o negócio vai sair antes do evento que abre a pré-temporada da liga.

“Há grandes chances da troca de Jrue Holiday acontecer até a próxima segunda. Este era um prazo por exemplo, para a troca de Damian Lillard também. Portland deseja chegar aos treinos de pré-temporada da forma mais definida possível. O que porém, pode não ser possível se ele ainda estiver no Oregon”, explicou.

O famoso insider ainda citou que a troca pode envolver outra grande novela do mercado. James Harden e o Philadelphia 76ers.

“Por fim, acho que o Sixers vai entrar forte nessas negociações. O que então, envolverá Harden que ainda não definiu seu destino para 2023/24”.

Há um forte rumor de que Portland poderia fechar um negócio triplo que levaria o estrelado armador para o Los Angeles Clippers, enquanto Holiday iria para o 76ers. No entanto, outras fontes também citam que o Clippers poderia até mesmo negociar diretamente pelo campeão da NBA. Ao invés de Harden, que pode seguir sem time.

