Jornalista acredita que James Harden “fabricou” rumores sobre Rockets

Antes do início da agência livre, James Harden aparecia em todos os rumores envolvendo o seu retorno para o Houston Rockets. No entanto, assim que o técnico Ime Udoka assumiu, as chances de ele voltar ao time texano foram diminuindo ao ponto em que ninguém mais falava sobre o assunto. Agora, segundo o jornalista Bill Simmons, Harden estaria “fabricando” os boatos durante a última temporada para forçar o Philadelphia 76ers a dar a ele um contrato máximo.

“Não sei se Harden pensou que era uma coisa certa a extensão máxima com o 76ers no último verão, mas vamos dizer que seja verdade… então, quem vazou todo o conteúdo para a ESPN no dia de Natal que Harden estava considerando fortemente seu retorno a Houston?”, escreveu Simmons.

Don’t know if Harden thought he was wink-wink promised a 76ers max deal last summer, but let’s say it’s true… then who leaked all the stuff on Xmas Day to ESPN that Harden was “STRONGLY CONSIDERING” a 2023 return to Houston? Why the 2 orders Col. Jessup?https://t.co/G8s0xvUomJ Publicidade — Bill Simmons (@BillSimmons) August 16, 2023

De fato, os rumores sobre James Harden voltar ao Rockets começaram no fim de dezembro. Em uma publicação do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o jogador teria “muito interesse” em retornar na atual agência livre. Mas aquilo que parecia ser apenas um boato, pegou todo mundo de surpresa durante as transmissões da rodada de Natal. Exceto Jalen Rose, que achou tudo estranho demais.

“Deixa eu ver se entendi? James não conseguiu aquele contrato longo que queria do Sixers, então vai usar Houston para endurecer as próximas negociações. Pois, caso queira uma longa campanha nos playoffs, isso não vai acontecer no Texas. Parte de ser um grande jogador é, em certo momento, fazer uma equipe vencer porque você está lá e parar de buscar outro time”, disse o analista.

Agora, Simmons relembra a situação de dezembro de 2022, indicando que Harden teria sido o responsável pelos rumores. Enquanto isso, logo no primeiro dia da agência livre, o jogador aceitou sua opção contratual (poderia sair e ser agente livre) e pediu troca para o Los Angeles Clippers.

A diretoria do Sixers, por outro lado, informou que buscaria a negociação em um primeiro momento. Mas após 45 dias, a equipe divulgou que encerraria as conversas de trocas pelo atleta e que aguardaria por seu retorno na reapresentação do elenco.

Assim que o 76ers indicou que não estaria conversando com nenhuma outra equipe, Harden passou a atacar Daryl Morey, chamando o mesmo de mentiroso. PJ Tucker, que chegou ao time na última offseason por causa de seu colega dos tempos de Rockets, afirmou que acreditava nele. Vale ressaltar que o armador aceitou receber menos em 2022/23 para que Philadelphia pudesse contratar Tucker.

Em contrapartida, James Harden acreditava que receberia a extensão máxima na abertura do mercado, o que não aconteceu. Sabendo disso, ele determinou que queria deixar a franquia no fim de junho. Aliás, de acordo com suas falas recentes, o jogador não pretende se reapresentar e não quer voltar a jogar por Philadelphia.

Coincidência?

Apesar de James Harden eventualmente “fabricar” rumores sobre o Houston Rockets, havia um “acordo de cavalheiros” entre Daryl Morey e ele. Os dois eram amigos de longa data e trabalharam juntos no time texano. Foi por conta de Morey que Harden quis jogar pelo Philadelphia 76ers.

Então, Harden aceitaria receber menos em 2022/23, ajudaria Joel Embiid a ganhar o prêmio de MVP e, na atual offseason, receberia a extensão máxima. Entretanto, como não conseguiu o dinheiro que queria, a relação de amizade entre os dois chegou ao fim.

Mas Chris Paul, em sua passagem pelo Rockets, afirmou que Morey mentiu para ele na época em que foi para o Oklahoma City Thunder, em troca.

“Qual foi minha reação inicial à troca? Fiquei em choque. Eu havia conversado com Daryl poucos dias antes da negociação ser acertada e ele disse para mim que não iria sair. Ninguém sabe dessa conversa, mas, honestamente, foi isso mesmo o que aconteceu”, contou o armador de 34 anos, ainda que negue guardar qualquer tipo de rancor do ex-time, em entrevista ao site The Undefeated.

Caso Ben Simmons

Após a eliminação do Sixers para o Atlanta Hawks em 2020/21, Doc Rivers, ex-técnico da equipe e Joel Embiid culparam Ben Simmons pelo resultado. De fato, Simmons teve chances de fazer cestas fáceis, mas preferiu o passe. Só que a forma como a equipe tratou o assunto foi incomum.

Primeiro, Simmons estava descontente com o teor das entrevistas de Rivers e Embiid. Depois, quando tinha um acordo com Daryl Morey para conseguir a troca, o GM o obrigou a comparecer nos treinamentos na reapresentação para a temporada 2021/22. Mesmo sem ambiente, o jogador participou de uma das atividades e não voltou mais.

Simmons alegou que a situação estava o prejudicando mentalmente, mas o GM bateu o pé. Enquanto a troca não acontecia, Morey multou o australiano e o suspendeu por uma partida.

E a negociação demorou quase quatro meses. Então, em fevereiro de 2022, o Sixers o trocou para o Brooklyn Nets por James Harden.

James Harden acima do peso

Assim como aconteceu quando pediu troca no Houston Rockets e a equipe demorou a atender, James Harden apareceu muito acima do peso. Ele criou uma estratégia para tumultuar o ambiente ao ponto em que DeMarcus Cousins e John Wall reclamassem dele publicamente. Foi o que aconteceu.

Ao forçar a negociação, Harden voltou ao seu peso normal rapidamente no Brooklyn Nets. No entanto, cerca de um ano depois, ele pediu para deixar a equipe e foi para o Philadelphia 76ers.

Agora, os rumores indicam que o jogador vai repetir os atos caso a troca não aconteça antes do início da temporada. Embora ele seja obrigado a se reapresentar, Harden já começou a “atirar” contra Morey.

Portanto, não será surpresa se ele aparecer novamente acima do peso.

