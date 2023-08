Segundo jornalista, NBA prejudicou Los Angeles Clippers

O Los Angeles Clippers terá um calendário exaustante na próxima temporada da NBA. A equipe terá sequências de três jogos em quatro noites 25 vezes em 2023/24, sendo cerca de 91% da campanha nesse ritmo exaustivo. De acordo com Brian Windhorst, do canal ESPN, a liga priorizou o Los Angeles Lakers, que divide a Crypto.com Arena com o rival.

“Acho que é o segundo ano seguido que isso acontece”, disse Windhorst. “Espero que não fique encrencado pelo que vou falar. Mas acho que os dois últimos foram piores em relação a como a agenda do Clippers na Crypto foi programada. Acho que ficou pior porque eles estão de saída. Então, os outros times tem preferência”.

A Crypto.com Arena é utilizada por quatro times de Los Angeles: O Lakers, Clippers, Los Angeles Sparks (WNBA) e Los Angeles Kings (NHL). Desse modo, há uma divisão do uso do espaço. De acordo com Windhorst, a NBA coloca o Los Angeles Clippers como sua terceira prioridade. Ou seja, fica atrás do Lakers e Sparks na hora de montar o calendário.

Isso ficou claro na programação da próxima temporada. O Denver Nuggets, atual campeão da liga, é o time que menos irá jogar três jogos em quatro noites. A equipe só enfrentará isso 16 vezes em sua campanha. Ao mesmo tempo, o Lakers fica próximo deles neste quesito.

Mas por que isso acontece? Windhorst acredita que é devido o Los Angeles Clippers estar nos passos da construção de sua nova arena na NBA. O projeto de US$1,2 bilhão terá capacidade de 18 mil visitantes e irá estrear na temporada 2024/25. O local fica perto das arenas do Los Angeles Rams e Charges (NFL). Assim, é uma área que já gera frutos econômicos graças ao esporte de maneira geral.

No entanto, até lá o Los Angeles Clippers segue em desvantagem na NBA. Na última temporada, a franquia teve o segundo elenco mais velho da liga. Então, lidou com lesões constantes, inclusive de Kawhi Leonard e Paul George. De acordo com Law Murray, do portal The Athletic, a diretoria tinha o objetivo de melhorar isso nesta offseason, conseguindo jovens. Mas não conseguiu.

O Clippers pretende competir pelo título na próxima temporada da NBA. Talvez, pela última vez com o atual elenco. A maioria dos veteranos da equipe estão em contratos expirantes. Então, a franquia sente a necessidade de conseguir jogadores que aguentem muitos minutos em quadra. Portanto, deverá poupar Kawhi Leonard e Paul George em diversos jogos durante a fase regular para os playoffs.

