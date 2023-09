Jornalista revela novas polêmicas de James Harden no Sixers

Como se já não fosse o bastante, novas polêmicas envolvendo James Harden e seu imbróglio com o Sixers vieram à tona. A jornalista, Ramona Shelburne, da ESPN, revelou pequenos casos que causaram desconforto na relação de ambos os lados durante a temporada 2022/23. Ela falou sobre bastidores que desgastaram relação do astro com o Philadelphia 76ers.

Esperava compensação

Harden aceitou ganhar menos do que devia na última campanha. Cerca de US$14 milhões, de acordo com Shelburne. De forma pública, o jogador abriu mão de um salário mais lucrativo para facilitar a contratação de nomes como PJ Tucker e De’Anthony Melton.

Ele compreendeu a questão em um primeiro momento. E isso está implícito em uma fala do armador após uma vitória contra o Los Angeles Clippers em janeiro. Na ocasião, o jogador converteu apenas um dos seis arremessos de quadra. Então, terminou a partida com seis pontos e nove assistências. Ainda assim, ressaltou que estava feliz e ciente do papel que tinha na equipe.

“Eu sei que sou capaz de arremessar e pontuar mais. Entretanto, estou focado em jogar de maneira certa. Essa equipe é a minha maior chance de conquista um título, com certeza. Então, é disso que se trata. O sacrifício é importante. Estou em um bom lugar, dentro e fora de quadra”, ressaltou.

Naquela noite, Joel Embiid marcou 41 pontos e liderou a vitória. Mas enalteceu o armador em sua entrevista coletiva, dizendo que foi o camisa 1 quem deixou as coisas mais fáceis para ele.

Apesar do discurso, o atleta já tinha consciência do que se desenrolava, segundo Shelburne.

“Ele queria uma extensão máxima, mas é experiente. Harden sabia que ainda estava sendo avaliado. Afinal, ele recusou um contrato máximo do Brooklyn Nets um ano antes. Pelo mesmo motivo, aliás. O Sixers nunca teve certeza em oferecer este acordo. E ele desconfiou disso o tempo todo”, comentou a jornalista.

O acordo levou a estrela a receber US$33 milhões durante 2022/23. Por fim, uma opção de jogador no valor de US$35.6 milhões foi acordada para 2023/24.

All-Star Game

As coisas foram ruindo aos poucos. Uma das grandes polêmicas da última temporada foi a não inclusão de James Harden no Jogo das Estrelas, mesmo com a boa temporada que vinha fazendo no Sixers. Assim, o armador começou a se questionar sobre seus “sacrifícios”.

“Abrir mão de maior protagonismo não estava resultando em reconhecimento”, conta Shelburne. “Vale lembrar que ele esteve no All-Star Game nas últimas dez edições. Então, ficou muito bravo com a situação. Ainda mais porque Kyrie Irving e Kevin Durant foram titulares. Os antigos companheiros de Brooklyn estavam lá e ele não. Não foi algo que ajudou a apaziguar a questão”.

“Então, Durant se machucou e não participaria do jogo festivo. Adam Silver (comissário da NBA), ligou para ele, o convidando a ser o substituto. O astro, por birra, não atendeu ou respondeu às mensagens. Quando resolveu aceitar, a liga já estava acertada com Pascal Siakam”.

“A maneira como ele próprio lidou com a situação, fez com que o 76ers não tomasse as dores publicamente. Até chegaram a fazer um pronunciamento citando que Harden foi ignorado pela seleção, mas nada além disso. Afinal, a relação entre ele e Doc Rivers variou ao longo do tempo”, ressaltou.

Problemas com Rivers levaram à demissão do treinador

Durante a campanha, o veterano técnico expressou descontentamento com o jogador em duas ocasiões de forma mais forte. Uma delas aconteceu em dezembro em derrota para o Houston Rockets. Rivers ficou bravo com o fim de jogo. O armador tentou os últimos três arremessos, mas sem sucesso.

Ele converteu apenas quatro dos 19 arremessos tentados. Por outro lado, Embiid anotou 39 pontos. Fontes de dentro da franquia contaram à ESPN que houve cobrança interna no dia seguinte.

Quando questionado, Harden disse que “não encontrou” o pivô. Portanto, tentou resolver, mas a escolha não agradou.

De acordo com a jornalista, outro problema ocorreu em fevereiro: uma derrota em casa para o Miami Heat. Apesar de um jogo duro, era a segunda queda consecutiva para a equipe que derrotou Philadelphia nos playoffs de 2022.

Além disso, dois dias antes, o Sixers foi derrotado para o Boston Celtic. Também em casa. Além disso, um novo encontro com o Heat estava marcado para dois dias depois em Miami.

Era o momento de se reagrupar. Tanto para o treinador, quanto para grande parte do grupo. Entretanto, o astro foi na contramão. Com permissão dos executivos da franquia, ele viajou separado do grupo para poder ir em uma boate na Philadelphia.

Então, Rivers e muitos do elenco não gostaram. Ainda assim, o Sixers venceu mesmo com as polêmicas envolvendo James Harden. Quem não jogou, aliás, foi Joel Embiid. O pivô estava com uma lesão no pé esquerdo.

Entretanto, o técnico não esqueceu. Dias depois o fato foi mencionado por Doc Rivers em uma reunião da equipe. O episódio foi descrito como “desconfortável” pelos presentes.

Quebra de confiança

Em seguida, a ESPN confirmou os fatos. Harden queria a compensação financeira em um contrato de longo prazo. O 76ers não se interessou. Um contrato curto, então, não interessava ao jogador. Um retorno para Houston perdeu força assim que Ime Udoka virou o treinador texano.

Antes de aceitar a opção de jogador para 2023/24 e solicitar uma troca, o atleta quis falar com Daryl Morey por meio de seus representantes. O executivo não respondeu.

“James se sentiu traído. O homem que construiu seu legado junto com ele em Houston estava o insultando”, comentou Shelburne.

Assim, a franquia ficou chocada quando o pedido de troca aconteceu. As recusas para tentativas de contato dos agentes do jogador de 34 anos viriam devido às punições sofridas pelo time um ano antes. Isso porque não queriam perder outros ativos negociando antes do período.

“O 76ers fez questão de ressaltar que o queria na equipe. Porém, ele já estava longe demais”, completa a jornalista.

Uma fonte próxima ao atleta teria dito que quando se sente injustiçado, Harden pode se tornar muito “teimoso”. Portanto, ele leva as coisas para o “lado pessoal”.

Desde então, começaram farpas públicas e um grande drama que pode se arrastar até o começo da temporada 2023/24.

Joel Embiid e Tyrese Maxey aceitaram a situação

Destaques da equipe não estariam insatisfeitos com a situação. Joel Embiid e Tyrese Maxey seguem com suas relações pessoais com o veterano. Ou seja, entendem o negócio que envolve toda a questão. Os dois consideram que a situação virou uma questão pessoal entre o atleta e Daryl Morey.

O MVP, inclusive, convidou o companheiro ao seu casamento em julho. Mas o armador não compareceu.

Maxey também está tranquilo. Apesar da decisão da equipe de não estender o seu contrato já nesta campanha, buscando preservar algum espaço no teto salarial, o jovem aguarda que a questão seja resolvida em 2024.

Por fim, a jornalista dá sua opinião sobre alguns desdobramentos para o futuro de Harden.

“Pode ter havido um pouco de arrogância de Harden. Ou ao menos, muita confiança em suas habilidades. Acho que é difícil de aceitar que seu valor de mercado caiu tanto. E isso está acontecendo a cada ano. É o que dizem os últimos movimentos. De contratos máximos em Houston e Brooklyn, para uma novela sem um fim aparente atualmente”.

“O jogador e o executivo tinham sido parceiros desde o início em Houston. As polêmicas além de tudo, representam o fim de uma relação importante, tanto para James Harden, Daryl Morey ou o próprio Sixers”, finaliza.

